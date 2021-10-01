Соединённые Штаты решили создать новые военно-морские подразделения

Идея о том, что Соединённые Штаты должны создать новые военно-морские подразделения, которые «закроют Атлантику для России», несомненно чертовски хорошо звучит. Ярко. Так и видишь, как Атлантический океан барражируют американские эскадры с развешенными на бортах объявлениями: «Закрыто. Ушла на базу», «Обеденный перерыв» или вообще: «Выходной». Вопрос: сколько они там в режиме «закрытия Атлантики» физически просуществуют и почему не будут уничтожены ещё на базах американского ВМФ, вместе с этими базами, судя по всему, перед авторами идеи не стоит. А зря. Надо же и края собственной наглости видеть. Очень помогает уцелеть. Тем более, что достоинства американского флота в Москве никто не отрицает и никогда не отрицал. Учитывают.

Следует из этого, что если бить по нему всё-таки придётся, делать это будут всерьёз. И, кстати, можно узнать, когда в последний раз Америка воевала с равным по уровню вооружений противником? Во Вторую мировую войну, когда им Япония Пирл-Харбор устроила и если бы СССР не стёр в Маньчжурии с лица земли Квантунскую армию, они бы до сих пор с японцами на Окинаве справиться не могли? Может, не стоит тогда пытаться что-то для российского флота закрывать? Им же ещё с Китаем за Тайвань придётся вести анонсированные заранее «беседы», и что-то непохоже, что окончатся они в пользу Соединённых Штатов. Опять же, Америка стремительно теряет в политическом и экономическом весе в мире, не может разобраться в своей собственной внутренней политике и вообще выглядит как-то странновато…

Нет, если после 20 лет войн на Ближнем и Среднем Востоке, которые Соединённые Штаты только что, на глазах изумлённого человечества, с треском проиграли, им опять хочется приключений… Причём проиграли они их, со всеми своими союзниками, не только талибам. «Аль-Каида» цела-целёхонька, насчёт всех прочих радикальных исламистских групп, движений и группировок, от «Аш-Шабаб» до «Исламского государства», можно сказать то же самое, с Ираном американцы за 40 лет противостояния справиться не смогли, а теперь и не смогут… Самое время Атлантику для России закрывать, корабли которой там ходили задолго ДО того, как США вообще возникли на карте, как независимое государство. Чего эти люди вообще хотят от жизни? Явно, не спокойного будущего!