Немного о логике

Новая холера в головах у теоретиков патриотического толка завелась: когда и если сбудутся все радужные мечты и ожидания, которые им так хочется увидеть въяве — как все те территории, о которых идёт речь на телепередачах, страна переваривать будет?! Вот, к примеру, был Крым… И тут можно с ними только согласиться. Действительно, как?! Нормально рассуждают. Вот, когда и если сначала подготовиться, всё сообразить, кадры подготовить, систему управления выстроить и проверить на практике, хотя бы на четырёх новых регионах, вошедших в состав России по результатам СВО на текущий момент… Исходя из логики действий действующей власти, так и только так надо делать, а иначе ничего хорошего из этого не выйдет — что, в принципе, многое объясняет в том, как СВО сейчас идёт.

Чего от власти хочет население и на что надеются люди тут совершенно неважно. Мало ли, чего они хотят и на что надеются. Это вообще-то никогда никого из верхних бояр и придворного народа ни при каком режиме не интересовало, ни при царском, ни при советской власти, ни сейчас. И ни одного Первого тоже не интересовало, будь то Государь Император, Генеральный Секретарь или Президент — хоть первый и последний советский, хоть первый российский. Что до второго/четвёртого и третьего российского, они, конечно, из этого непреложного правила составляют исключение, так что к ним никаких претензий нет и быть не может. Как говорили древние, но мудрые и оттого жившие долго китайские хронисты: «во избежание». Правило сие многим в нашей оппозиции не нравится, но это уже их проблема.

С другой стороны, нигде и никогда сверхразумные самоограничения по части территориальных вопросов, умные расчёты чиновников (в случае Аляски, Калифорнии, Гавайев, Новой Гвинеи с её папуасами, а также нефтью и золотом, Кувейта, Тибета и прочих десять тысяч лет никому в столице империи не нужных земель, как и сегодня, людей «питерских») ни к чему хорошему с точки зрения интересов государства не приводили и в нынешних обстоятельствах не приведут. Чиновник вообще так устроен: лишняя головная боль ему ни к чему и его дико раздражает, как и все те люди, которые где-то в его стране зачем-то живут. Для него важны цифры: что в сундуках накоплено, то его радует, а что на страну уходит, раздражает до крайности и расстраивает. А поскольку власть у нас сейчас чиновничья…

Дальше понятно. Что в результате претворения в жизнь этой сверхразумной деятельности страны не будет не то, что такой, какой она была, но и той, какая пока что есть, их не интересует. На их век хватит — по крайней мере, они в этом искренне уверены. Отчего у нас всё, что только можно и нельзя реформируется ими под корень. Экономят на ненужном и по их мнению избыточно расточительном. К территориям это тоже относится. Не дай Б-г, займёшь их, так с ними же работать надо, возиться, обустраивать, деньги на них тратить! Кому из них это надо?! И кто из них готов свои лучшие годы потратить на это обустройство, вместо того, чтобы жить сыто и благополучно, себя не напрягая и тихо поп-рдывая, каждый в своём ведомстве? В общем, понятно. А что с этим делать — тема отдельная.

Достаточно пока констатировать: на хрен никакие вопросы территориальных приобретений никого, за редчайшими исключениями, в правящей «элите» не греют и никакие призывы к ним снизу или приказы сверху это их отношение не изменят. Оттого-то периодически «элиту», когда и если она к своим креслам и своим активам приросла и только о них и думает, менять надо, изрядно её перетряхивая. Как делают Лукашенко, Эрдоган, Си Цзинпинь и много кто ещё в странах, которые… но оставим эту тему, для сохранения оптимизма и бодрости духа. У нас так начальство не делает — наша «элита» вечна вне зависимости от результатов её деятельности, а зачастую и вопреки им. Впрочем, будут новые территории, будут и люди, способные их обустроить и ими руководить. Ну, а не будут — ни о какой безопасности страны говорить не приходится. И вот это уже аксиома, не требующая доказательств.