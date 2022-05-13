{ 13 мая 2022 }

Россия переигрывает Соединённые Штаты

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Идея о том, что кандидат на пост посла США в Киеве, Бриджит Бринк, выступая в американском Сенате, сказала, что Россия переигрывает Соединённые Штаты в информационном пространстве, освещая происходящее на Украине, отчасти греет душу, хотя вряд ли должна успокаивать всех тех, кто имеет к этой войне (а информационная война — это именно война, причём не на жизнь, а насмерть) прямое отношение. Дама эта с упорством, достойным лучшего применения, продолжает считать и открыто называет дезинформацией всё то, что сообщают об Украине российские, пророссийские или нейтральные мировые СМИ и наблюдатели. Информацию, по её мнению, могут давать только каналы, подконтрольные официальному Киеву, либо союзные им западные источники. На том Америка стоит, стояла и стоять будет.

Сколько там во всей этой укроагитации и пропананде вранья, неважно. Сколько подтасовок — тоже неважно. Обидно только, что они грубые и примитивные, их раз за разом разоблачают и это подрывает веру в западные и, тем более, украинские СМИ даже у самых ярых сторонников Зеленского. Впрочем, у этой истории есть ещё один аспект. Большая часть населения мира, наталкиваясь всё чаще на примитивное враньё насчёт ситуации на Украине, перестаёт верить западной информации вообще, а это куда опаснее для американской и европейской элиты, чем то, что мир верит СМИ России или другим альтернативным источникам. У каждого в Африке, Азии или Латинской Америке, да и в некоторых странах Европы, типа той же Сербии или Венгрии, своя память о том, какие проблемы всем в мире устраивает Запад. На старые дрожжи…

Потеря монополии на информацию так же опасна для тех, кто ею ещё недавно обладал, как и потеря монополии на силовое вмешательство в международную ситуацию. Понимание того, что проблемы Соединённых Штатов, других стран НАТО и их ближайших союзников, типа Австралии и Японии, не в Украине или в защите демократии, а в том, что они теряют власть над планетой, вещь настолько простая и естественная, что удивляться происходящему в итоге военной операции России на Украине в информационном пространстве нечего. Колониализм нового типа, который упорно проталкивают Вашингтон, Лондон и Брюссель, радует тех, кто ещё не забыл про старый, классический, не больше, чем тот. Благо, они всё меньше отличаются друг от друга. Отсюда и результат.

Интересно, что будет писать японская пресса после того, как там сменится нынешнее поколение правящей элиты, насквозь американизированной и готовой ради интересов страны, фактически до сих пор оккупирующей Японию, втравить её в войну с Россией, выиграть которую Токио не суждено? Что будут писать немецкие СМИ, когда нынешняя правящая коалиция разорит и уничтожит промышленность Германии под предлогом «наказания России за вмешательство в дела Украины»? А бельгийская, британская, датская, польская, французская или румынская, когда с Украины в эти страны пойдут гробы? А они пойдут. Что до того, почему Запад никак не выиграет у России информационную войну, ответ прост. Врать не надо. Правду стоит писать. Впрочем, как им тогда с нами вообще воевать?

Евгений Сатановский


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