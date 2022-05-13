Из жизни инопланетян. Сообщение о том, что Дональд Трамп, когда был президентом Соединённых Штатов, всерьёз интересовался, могут ли китайцы насылать на Америку ураганы, используя их как оружие, свидетельствует то ли о том, что тамошние политики окончательно рехнулись (сбрендили, спятили, выжили из ума, поехали крышей — нужное подчеркнуть), то ли впали в детство, продолжая до старости верить в Удивительного волшебника из страны Оз Фрэнка Баума, которого у нас Александр Волков крайне удачно превратил в доброго Волшебника Изумрудного города. Девочка Элли из Канзаса, пёсик Тотошка, ураган, подхвативший фургон… Правда, в первоисточнике он его обрушил на голову злой колдуньи, а в реальной жизни ни Хиллари Клинтон, ни Нэнси Пелоси, ни Камале Харрис ничего ни от кого так по головам и не прилетело. А жаль.

Отметим, что это был Трамп, а он в нынешней политической Америке ещё из лучших! Хотя сравнительно недавно ядовитый мультфильм «Южный парк» над самой идеей того, что он может стать президентом Соединённых Штатов откровенно стебался. Но, как оказалось, зря. Что до китайцев с их боевыми ураганами, тут смеяться рано. После того, как в Америке Джорджа Мартина с его «Игрой престолов» экранизировали, не говоря уже о толкиеновских «Хоббите» и «Властелине колец», перед Белым домом, Пентагоном, ЦРУ, Госдепартаментом и Конгрессом в полный рост встаёт проблема наличия у китайцев драконов, тем более, что они их, как всем известно, в своё время первыми и придумали. А ведь есть ещё орки, горные тролли и прочая сказочная нечисть! И тут нечего скалить зубы и крутить пальцем у виска. Выделялась же в своё время американскому оборонному ведомству солидная сумма под борьбу с летающими тарелками!

Чем драконы хуже? И чем хуже идея использования в военных целях коммунистическим Китаем против демократической Америки ураганов, которые и так каждый год на неё сваливаются с завидной регулярностью? Странно, конечно, что Трамп этим именно с прицелом на Китай интересовался, а не на Россию, Венесуэлу, Северную Корею, Сирию или Иран, но тут ещё всё впереди. По крайней мере, у Байдена точно Путин — властелин Мордора, хотя что-то давно ничего про русских хакеров не было слышно и куда-то из западных СМИ неразлучная парочка, Петров и Боширов пропали. Наверное на Украине военными действиями командуют во главе сводного легиона ГРУ… И, кстати! Если всерьёз: не с Украины ли родом была та изначальная, самая первая, заражённая коронавирусом летучая мышь, которая, начиная с китайского (!) Уханя, пандемией весь мир перебаламутила?

Может, про это Трамп что-нибудь расскажет? Обама? Или Байден? На тему американских лабораторий с исследованиями по военной биологии, включавшими и коронавирус, и куда более опасные типы смертельных болезней, и их методы распространения, в том числе через птиц и летучих мышей? Куда более занятная могла бы получиться история, чем мифы про китайские ураганы, фэнтези или хоррор? Благо, в Америке же страшные сказки любят… Истории про зомби, культ вуду в Южных штатах, клоуны-убийцы и много чего такого, от чего нормальных людей в холодный пот бросает там — норма жизни. Наберутся этой дряни с самого детства, а потом весь мир на ушах от их фобий и бесячих экспериментов стоит. Давно пора успокоить этих серийных маньяков-убийц и психопатов. Ну, не у китайцев с ураганами, так, может, у нас это с «Посейдоном» и «Сарматом» получится…