Фронты внешние, фронты внутренние и нерешаемая дилемма толкового управления страной без репрессий

А давайте-ка, люди русские, нерусские и честные (с ударением на «ы») гости заморские с экспатами, иноземные туристы и добры молодцы с красными девицами, трудовые мигранты из ближнего зарубежья (былинный строй речи предполагает именно такое начало разговора), пораскинем умом, у кого который есть, и прикинем в первом приближении угрозы стране, реальные и потенциальные. И сделаем это буквально на коленке, навскидку и без претензий на точное соответствие развитию событий в ближайшем будущем, не тщась ни промыслить планы российского Генштаба, ни влезать в прожекты и стратегии Первого. Благо и то, и другое всё равно никому сделать пока что не удалось и вряд ли удастся впредь. А для затравки вспомним старую добрую формулу, насчёт «республики в кольце фронтов». Которая, похоже, об эту нашу весеннюю пору точнее точного соответствует действительности.

Удивляться этому не стоит: мир меняется, как менялся он разве что 100 лет назад. Одни страны, ещё недавно считавшие себя великими державами, а иногда и в самом деле бывшие таковыми, слабеют, другие, напротив, укрепляются, отвоёвывая себе место под солнцем. Кто-то из последних сил пытается не пропустить в этой гонке вперёд конкурентов, кто-то сдался и идёт ко дну, расчётливо толкаемый туда лидером, к которому в недобрый для себя час решил присоединиться, а кто-то пытается сохранить себя и своё окружение от распада и обрушения основ государственности, не пойми ради каких теоретических ценностей. Хоть кого-то вытащить из болота, пускай за волосы, как барон Мюнхаузен себя с конём, и то хлеб. Одни как могут пытаются избежать войн, другие небезуспешно стараются их в эти войны втянуть. Главное, чтобы шли они на чужой территории и велись чужими руками.

На Украине именно это и происходит. Как раньше происходило в Сирии и Ираке. Беречь собственную живую силу и технику, вести против сильных конкурентов «войны по доверенности», стараясь не допустить их перехода в опасную фазу прямого ядерного конфликта и подпрягать в свои планы всех, кого удастся, включая бывших нейтралов — стандартные элементы сегодняшней Большой Игры. Только в качестве главного её застрельщика не скукожившаяся до своих нынешних размеров Британская империя, а Соединённые Штаты, которые под себя подгребли и все страны западного блока, и ряд государств Южных Морей, и много кого на постсоветском пространстве. Некоторые из которых, типа Венгрии, Южной Кореи и Турции ещё трепыхаются, но гарантировать, что им удастся остаться в стороне от надвигающегося геополитического тайфуна, не может никто.

Но остановим на этой ноте поэтические сравнения и перейдём к конкретике, имея в виду чисто российскую специфику. Ибо страна наша, несмотря на то, что добрую половину от неё отчекрыжили в начале 90-х, не только обильна, но и чертовски велика. И хотя порядка в ней нет, не было и явно никогда не будет, но и в покое нас никто не оставит, пока на карте она занимает такое место, как занимает. Чай, не Монако, не Суринам, не Бутан и не республика Сан-Марино, прости Г-ди за упоминание малых сих всуе. Чужому куску, конечно, не всякий рот радуется, но в нашем случае претендентов столько… От Японии до Латвии и Эстонии. А про бывшие братские советские социалистические, за пределами Прибалтики, и не говорим. До того братьев бывших жаба душит, что многие из них аж кушать и спать спокойно не могли, пока, как та Украина, большую драку не спровоцировали. А теперь их бьют, а они всё равно ерепенятся. Чисто зомби на допинге.

Соответственно: Западный фронт, где сейчас бои и идут. Он же украинский. Точнее, воюем мы там со всем блоком НАТО, который Украину накачивает оружием, военной техникой, боеприпасами и снаряжением, но пока что приходится на Донбассе перемалывать части ВСУ и нацбатовцев. Западные инструктора, наёмники и добровольцы там есть и их несколько тысяч, но погоды они пока что не делают. Напрямую, как уже сказано, страны НАТО с нами воевать не особенно хотят, подозревая, что ничем хорошим это для них не закончится, хотя Польша может ввести на Украину войска в любой момент, имея в виду исторический шанс отыграть в свою пользу Галицию и Волынь, притом, что нынешний киевский режим этому будет только рад. Зеленский это до того бесхитростно демонстрирует, что аж аплодировать ему хочется. Старается, как может, зайчик, перед финальным выходом на подмостки.

Говоря о Польше и её амбициях, нельзя исключить и её попытки спровоцировать конфликт с Белоруссией (тоже из-за «восточных земель» — они же Западная Белоруссия) и участие в агрессии в отношении Калининграда, который для НАТОвцев — кость в горле. Последнее, впрочем, скорее в интересах американцев, которые, в случае чего, спишут Польшу в расход точно также, как списывают сейчас Украину. Ну и, если начнётся большая драка в Прибалтике, Польша наверняка попытается вернуть под себя Литву. Оно и с исторической точки зрения объяснимо: нормальное переиздание Речи Посполитой, ничего нового. И с политической будет аргументировано. Демократическая Польша помогает сохранить литовскую землю для Свободного Мира. Не авторитарной же имперской России её, в конце-концов, отдавать…

Но здесь мы уже переходим с Западного Фронта на ныне спящий, однако находящийся в преддверии больших событий, связанных не столько с Польшей и Прибалтикой, сколько с присоединением к НАТО Финляндии, что есть вопрос полностью решённый, и Швеции, Фронт Северо-Западный. Для автора — это Прибалтика как таковая, точнее Балтийское море и Финский залив, Калининградская область, Псков, Новгород, Карелия и, главное, Санкт-Петербург. И тут проблема не только и не столько в том, что сами по себе шведская и финская армия велики и могучи, хотя сбрасывать их со счетов ни в коем случае нельзя, особенно финнов с их армейским резервом в 900 тысяч душ. Но вот территория их до того под американские базы хороша…

И тут мы плавно разворачиваемся к потенциальному Северному Фронту, где основными интересными для ударов вероятного противника объектами являются, помимо традиционного Мурманска и в куда меньшей мере Архангельска, два военно-моских города: Североморск и Северодвинск. Без контроля над которыми, либо уничтожения которых никакого контроля над Северным морским путём не установить. Помимо того, что для американских подлодок с крылатыми ракетами Белое и Баренцово моря — ещё и идеальная пусковая площадка для создания Москве ядерной угрозы с Севера. До сих пор рассчитывать в этом американцы могли только на Норвегию с её Шпицбергеном (отдельное спасибо Медведеву за щедрый территориальный подарок в местных водах, сделанный им Осло невесть с какой стати и с какого бодуна).

Присоединение к Североатлантическому Альянсу Швеции и Финляндии существенно расширяет потенциал НАТО на северном направлении, где до сих пор у американцев, помимо Норвегии, были только не Б-г весть какие потенциалы Исландии, датской Гренландии и Канады. Ну и, понятное дело, их собственные силы на Аляске, спасибо Шеварнадзе, который им задолго до Медведева, ещё в советские времена, сделал такой же щедрый подарок, уступив спорные морские территории на восточном фланге Севморпути, в районе Берингова пролива… Кто не помнит, было такое «Соглашение Бейкера-Шеварнадзе», которое в перспективе нам придётся денонсировать точно также, как и медведевский акт неслыханной щедрости, да и не только его. Ответил бы кто, за какие грехи у нас в начальстве кто не предатель, интриган и вор, тот круглый идиот или наивный мечтатель, который бывает хуже их всех вместе взятых?

Но это ладно, лирика. Крик души автора, как человека в основе своей либерального и демократичного, но обманутого в лучших своих ожиданиях относительно человечества в целом и Запада в частности, и оттого изрядно озверевшего. Бывает. Никто из нас не совершенен и автор на это абсолютно не претендует. Надо же и ему пар выпустить… Так что, с Северного Фронта переходим на Дальневосточный, где как раз всё ясно. Там у нас Япония по-поводу своего суверенитета над Южными Курилами высказалась предельно ясно и американские базы на её территории и в Южной Корее ей в помощь. Одно хорошо, и японцы, и американцы, и Южная Корея и, кстати, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия, на этом направлении имеют в качестве главной угрозы для себя Китай, а кроме Китая немалой головной болью для Токио, Сеула и американцев является ещё и Северная Корея.

При этом военный бюджет Япония в этом году удвоила, Силы самообороны модернизирует и численность их наращивает, так что кому-кому в этом регионе расслабляться, но только не нам. Так что Дальневосточный фронт есть штука более чем реальная, хотя пока что дремлющая. Зато не слишком спокойно на фронтах Закавказском и Туркестанском, имея в виду не только Среднюю Азию, но и Казахстан, где в январе государственный переворот молниеносным рейдом войск ОДКБ удалось предотвратить, но лиха беда начало: регион будут пробовать на прочность наверняка, а когда, как и с какой именно страны там всё начнётся, Б-г весть. Может, к примеру, первым взорваться Таджикистан после того, как в июне горные перевалы откроются, благо, там проблемы у Душанбе в Горном Бадахшане, намечается транзит власти и на афганском направлении сплошные неприятности.

Соответственно, если вооружённая оппозиция ударит с использованием своего афганского тыла по Таджикистану, где снова начнётся гражданская война («зелёные» против «красных», как было в 90-е, или по какому-то другому сценарию, увидим) — этот конфликт наверняка перекинется на взрывоопасную Киргизию, а оттуда в любой момент может распространиться на Южный Казахстан, где скрывается после провала январского переворота немалая часть исламистов, наркоторговцев, контрабандистов и просто бандитов, принявших в нём участие, и (или) Узбекистан. Да и Туркменистан, хотя там формальный транзит власти и состоялся, тоже под угрозой, в том числе с афганского направления. В этом регионе всё сильнее позиции Турции, спецслужбы которой работают в прочной связке с англичанами и проблем там у России может быть ещё очень и очень много.

Строго говоря, если турки в рамках своей Организации Тюркских Государств, куда им удалось вовлечь ВСЕ без исключения постсоветские республики с соответствующим населением, сформируют единые вооружённые силы, как им удалось сделать в случае Азербайджана, непосредственно на многотысячелокилометровой южной границе России, от Прикаспия до Алтая, возникнет новый вариант Оттоманской Порты, куда более опасной, для нас чем её историческая предшественница. Впрочем, у Китая в этом регионе интересы ничуть не меньшие, чем у России. А с учётом его интереса к местным торговым путям в рамках проекта «Один пояс, один путь», поставкам из Средней Азии и Казахстана в КНР углеводородов, а также проблемы уйгурского сепаратизма в СУАР, и куда большие. Хотя с Китаем турки как раз договорятся. А вот нас они оттуда будут с успехом вытеснять.

Делать это Анкара будет с прицелом на распространение своего влияния на внутренние тюркские регионы самой России. Вдруг, как страна наша всё-таки распадётся? Стратегия та же, что и у Польши или Японии, только куда более масштабная. Ну, так это же турки! Они себя не случайно характеризуют как Новых Османов. У них стратегия есть. А у нас в лучшем случае тактика, вперемешку с рецидивами теорий немецких профессоров времён Николая I. А также ностальгией то ли по Российской империи, то ли по Советскому Союзу, не слишком понятный муляжный кадавр из отдельно взятых элементов которых начальство строит, философскими теориями неудачливых белоэмигрантов, да допетровскими идеями церковного толка. Плюс доминирование в экономике либеральных теорий и откровенного воровства в стиле 90-х в смеси с неповоротливой чиновничьей бюрократией и плотно сросшимся с ней криминалом.

Но это автор опять волей-неволей сел на своего любимого конька, а публика, как и у булгаковского Воланда на концерте в Варьете, похоже, начинает скучать. Так что, вернёмся к фронтам. Фронт Закавказский, который нами был мельком упомянут выше, в большой мере держат Турция и Запад. Разве что в Армении, хотя и там руководство проамериканское, Россия держится, вследствие того, что деваться Еревану совершенно некуда. Альянс Баку и Анкары его схарчит на раз, как показала Вторая Карабахская война, которую Пашинян с треском проиграл. Так что физическое армянское присутствие в исконно армянском Карабахе, он же исторический Арцах, обеспечивают исключительно российские миротворцы, а саму государственность Армении — расположенная там российская военная база. Обидно, наверное, но тут уж, как есть.

Скажем вещь неожиданную для читателя, но тот факт, что президентом Азербайджана до сих пор является Алиев и его ещё американцы и англичане с турками не свергли, тоже обеспечивают они: российские миротворцы и российская военная база. Поскольку после подписания Шушинского соглашения президент Алиев ни за чем более президенту Эрдогану не нужен и никому из его преемников нужен не будет, а опираться на Запад — дело более чем зряшнее. Мубарак вон, в Египте, на союз с Америкой рассчитывал и сдали американцы его исламистам с потрохами. В один момент сдали, как только «арабская весна» в рост пошла и они уверились в том, что в Египте не на армию, а на «Братьев-мусульман» надо ставить. Ну, Обама на них и поставил. И, кстати, в Афганистане Байден точно также Гани сдал — и года с тех пор не прошло. Ничего личного, просто бизнес. Привыкли они так. Все обязательства временные.

Возвращаясь к Закавказскому Фронту: ситуация там определяется соотношением сил России и Турции, притом, что турки эти края считают своей исторической вотчиной и непосредственное присутствие там Запада — французов и американцев в первую очередь, им не нужно. Могут использовать, но очень и очень осторожно. Да и американцы скорее склонны этот регион им на откуп отдать, как попытались, хоть и неудачно, спихнуть свержение Лукашенко в Белоруссии на Польшу, прибалтов и Зеленского. Принцип субподряда в этом мире никто не отменял… Так что, пока в Закавказье относительно тихо. Понятно, турки с Баку пробуют и будут пробовать дальше Ереван на прочность в Карабахе. Но Баку с Москвой, при всём своём союзе с Турцией, в том числе в деле формирования ОТГ, демонстративно поддерживает хорошие отношения. Что разумно для обеих стран.

Да и Тбилиси, потеряв на прямом конфликте с нами при Саакашвили Южную Осетию и Абхазию, не горит желанием вновь с Россией воевать, хотя бы даже экономически. Ни за Украину, ни за что либо другое. Что Байдена и его команду разочаровывает, но грузины ещё при Буше-младшем поняли, что Америка помогать им в войне с Россией не будет. И что тогда в такой войне толку? Да и Саакашвили с его безмерным авантюризмом, сейчас в заключении, а не во главе страны, которой кушать хочется и экспортировать куда-то то, что она производит, надо, а традиционный рынок, по большому счёту, у Грузии один — Россия. Что, впрочем, не мешает Турции со страшной силой осваивать Аджарию, которая 100 с небольшим лет тому назад, в Гражданскую войну, на какое-то время оказалась в составе Турции, как и районы северо-востока этой страны, бывшие с 1878 по 1917 годы частью Российской империи, но отбитую Москвой обратно и ставшую частью Грузинской ССР.

Заканчивая с фронтами внешними, вспомним напоследок о таком направлении, как Юго-Запад. Точнее, Приднестровье, которое в любой момент может превратиться в ещё одну горячую точку, благо дури для этого и у украинского режима, и у Румынии хватит, а подлости и ресурсов хватит у американцев, которые науськивают на Россию кого только могут. Пока что, начало в Приднестровье активных военных действий без большого энтузиазма воспринимается руководством Молдавии, которое, конечно, прорумынское и всё такое, но пример того, что происходит на Украине, его на военную активность явно не вдохновляет. Опять же, в составе Молдавии ещё и Гагаузия есть, а её лояльность к Кишинёву, как и готовность объединяться с Румынией, под большим вопросом. С Турцией ещё куда не шло, но под Бухарестом гагаузы себя не видят.

Ну и, совсем уж напоследок — фронты внутренние. Точнее люди, которых отечественная патриотическая, часто излишне заполошная, бестолковая и склонная к сведению личных и групповых счётов общественность именует Пятой колонной, открыто выступающие против президента, армии и всего, что и кто в стране есть власть. А также куда менее публичная, значительно более влиятельная и несоизмеримо более опасная Шестая колонна, как её для самого себя назвал автор, не имея для этого никакого литературно-исторического обоснования, но опираясь лишь на собственную чуйку, а также массу информации об этих людях. Все они — часть власти, составляя если не в ней в целом, но в ключевых её эшелонах и направлениях явное большинство. Все обладают ресурсами и полномочиями. Все враги своей страны куда худшие, чем враги внешние, и выедают её, как раковая опухоль с метастазами, изнутри.

Большой привет можно было бы передать в этой связи Чубайсу и многому множеству таких, как он, так ведь Чубайс отъехал, а дело его и его партнёров, коллег, союзников и конкурентов по раздербаниванию страны, живёт и процветает. Искренне привержены они всяческому её унасекомлению и ослаблению, превращению то ли в протекторат, то ли в колонию Запада, разграблению и распродаже. Вопрос только в цене той чечевичной похлёбки, за которую будет ими спущено первородство в каких угодно областях и кому именно то первородство уйдёт. И то, что кинул их Запад, как последних лохов, дела не меняет. Как и то, что вопрос уже о самом существовании не только государства, но и страны, а заодно и народа, который её населяет. Их, людей этих, вообще-то, поубивать бы надо, предварительно вытряся из них всё украденное и вернув всё вывезенное, так ведь, нельзя. Первый не велит.

Демократия у нас и не наши это теперь методы. А иногда становится искренне жаль, что не наши. Хотя времени, не исключено, немного осталось. Опять же, задача не в том, чтобы искоренить критикующих власть, которую есть за что и критиковать, и чистить её ряды, причём кое-где чистить едва ли не поголовно. За коррупцию, и за безудержное казнокрадство. За формирование в её составе паразитарных групп — «нового дворянства», которое, в отличие от старого, царских времён, или от советской бюрократии, часть которой была более чем дельной, даже не скрывает, что корыстно, продажно и ни к чему толковому не может быть приспособлено. Да и много ещё за что. Как это сделать без репрессий, непонятно. Кто будет это делать, тоже. Большевики-революционеры уже были. Перестройщики-контрреволюционеры тоже были. Результаты известны. Дилемма, однако! Хрен знает, как её решать…