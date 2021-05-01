Сакральная жертва репрессий в России — внук Бухарина.

«Какие репрессии без Бухарина?» — подумали силовики, и задержали бывшего директора академии футбола «Чертаново» Николая Ларина, который приходится родственником расстрелянного Николая Бухарина, знаменитого внутреннего оппозиционера Сталину.

Ларина подозревают в наличии мёртвых душ в академии — учащихся в «Чертаново» около 800 человек, а мэрия выделяла бюджетные деньги на 1,5 тысячи. Есть люди, которого жаждут большего — большого агентского дела. Якобы «Чертаново» продавало футболистов, а деньги за это в московский бюджет не возвращало, что было выгодно футбольным агентам, среди которых известный агент Андреев. Удар по Андрееву может начать большой передел агентского рынка в России. То, в чём сейчас подозревают Ларина, по сравнению с этим мелочь.

Это примерно как дело Кирилла Серебренникова. Бюджетные деньги есть во многих клубах, их грязно крутят и тратят, оставляют безумные долги. Имидж «Чертанова» Ларин, человек внешне приятный, строил на том, что молодые футболисты за небольшую зарплату на равных играют со взрослыми мужиками, которым платят больше — инаковость. В прошлом году у него получилось построить этот имидж, клуб чуть не вышел в Премьер-лигу.

Сажать в российском футболе можно многих функционеров, но пришли только за Лариным. Это похоже на сакральность. В стране не получится успешно провести репрессии, если не наказать кого-нибудь из Бухариных.