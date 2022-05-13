$33 миллиарда на помощь Украине

Байден запросил у Конгресса $ 33 млрд. «на помощь Украине». Конгресс согласился дать $40 млрд. Точнее, согласилась нижняя палата Конгресса, там ещё сенаторы будут решать, но впечатляет сильно. Вот оно, как работать надо! Пускай наши приватизаторы и шоумены, финансово отсталые и политически незрелые, у социально близкого к ним Зеленского поучатся, как надо на ходу подмётки рвать. То есть понятно, что 80-90% этих денег распилят сами американцы, но и того, что останется, хватит и ему, и его ближайшему окружению, и тем, кто вокруг шестерит, на долгую, счастливую жизнь в тёплых краях без всей этой головной боли, под названием «украинская государственность». Причём наличие самой по себе Украины, как страны, тут вообще ни при чём. «Это другое», — как говорила незабвенная, горячо любимая многонациональным российским народом Дженифер Псаки.

Представить себе такой поворот в общеамериканском деле поддержки демократии на Украине, зная, как американцы работают с бюджетными деньгами, которые должны кому-то зачем-то пойти, ещё недавно было сложно. Да и сейчас, когда Г-дь явил народам своим, избранным и не очень, вышеупомянутое «чудо на Потомаке», в него — это чудо, тоже не очень верится. Ну, просто такого не бывает, потому что не бывает — и всё! Нынешний Большой Белый Отец из Вашингтона, конечно, поц, но не до такой же степени?! Не говоря уже о целом Конгрессе. Или до такой? Поскольку с этого момента степень поцеватости, крейзанутости и сдвига по шкалам Рихтера, Кащенко и Скворцова-Степанова американского руководства можно мерить в удобных и простых для подсчёта обывателями миллиардах. Естественно, долларов. Чистый сюр.

Это вам не нефтью, газом, зерном, палладием, вооружениями и ракетными двигателями торговать. Это Украина денег у Америки попросила. Израиль, Мексика и Япония с Тайванем нервно курят в сторонке. Европейская промышленность горько плачет, отдавая концы. Турция, со своей инфляцией, звереет, сидя на черноморских проливах. Мышка в норке сдохла, твердь небесная на землю рухнула, п-здец подкрался незаметно и был он абсолютно полным: Конгресс США решение по запросу президента своего, «сонного Джо», насчёт помощи Украине принял. Ай, молодца! Всем бы так давали. Главное, чтобы отдавать не пришлось, но на это как раз надежды мало. Одно понятно: списал Украину американский Конгресс. Вчистую списал. Поскольку ничем, кроме последнего ужина приговорённого перед свиданием с электрическим стулом такого рода аттракцион неслыханной щедрости быть не может.

Прав, наверное, Оливер Стоун. Грохнут на Украине американские начальники что-нибудь ядерное, средней мощности. Вот и решили подсластить это дело напоследок. Оно, конечно, нехорошо будет, но очень уж давно они таких кунштюков нигде не устраивали, с самой Хиросимы. Благо, начальство в Америке сейчас для такого рода экспериментов — самое то. Коллективно помешавшееся на новом варианте мировой революции, которая на марше и после которой ни от нас, ни от Китая, ни от всех прочих их конкурентов и следа остаться не должно. Стоит ли это $ 40 млрд. и какой-то, невесть на каком перекрёстке расположенной и непонятно зачем и кому нужной в Америке Украины? Да стоит, стоит. Так что вот теперь — именно теперь понятно, что никаких шансов на то, чтобы уцелеть, у неё нет. Расходный материал, однако. Называется: сакральная жертва. Да и Кравчук наконец-то помер. Символично, холера им всем, в том Конгрессе, в печень!