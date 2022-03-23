{ 23 марта 2022 }

Китай заменит Штаты и в кино?

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по культуре Елена Драпеко. И это действительно разумный вариант — особенно, на фоне намерений променять Голливуд исключительно на Болливуд.

Конечно, индийские картины в кинотеатрах тоже появятся. Как и казахские, узбекские. Однако, именно китайские фильмы как по бюджетам, так и по зрелищности, актёрской игре, картинке, драматургии ничем не хуже. Тысячи зрителей Кинопоиска, поставивших десяткам фильмов из этой страны более 7 баллов, тоже с этим согласны. А главное — ленты из КНР не оскорбляют представителей других стран. Блокбастер «Блуждающая земля» (2019) — яркий тому пример. К слову, этот фильм-катастрофа при бюджете в $50 млн собрал $700 млн — в основном, в самом Китае. Что же касается, например, полюбившихся западных актёров, то о них на большом экране мы быстро забудем, получив достойную замену.

Кроме того, подобный шаг будет иметь множество позитивных последствий. Например, откроет путь российским фильмам в китайский прокат на выгодных условиях. Но главное — вот так через культуру будут крепнуть и экономические связи. Для России это важно, потому что Китай с его двумя миллиардами населения — это лучший союзник, даже если дружить придётся по расчёту.

НЕВМИНКУЛЬТ


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