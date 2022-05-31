{ 31 мая 2022 }

Отступление украинских войск из Красного Лимана

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Комментируя отступление украинских войск из Красного Лимана, Арестович заявил, что у России «талантливые командиры». Подобное признание со стороны врага свидетельствует, что даже Киев уже не может отрицать: ситуация в зоне боевых действий складывается катастрофически для украинских сил. Одновременно с этим Киев продолжает призывать мир и особенно Германию как можно скорее предоставить Украине тяжелое оружие.

Чем хуже складывалась обстановка на восточном фронте для гитлеровской Германии, тем громче в немецкой пропаганде звучал мотив «Wunderwaffe» — чудесного оружия, разработанного сумрачным германским гением, которое вот-вот поступит в войска и поможет изменить ситуацию. «Я уверенно смотрю в будущее. «Оружие возмездия», которым я располагаю, изменит обстановку в пользу Третьего Рейха», — заявлял Гитлер в конце февраля 1945 года, за считанные недели до падения Берлина и своей смерти.

Пока же, «Wunderwaffe» в войска не поступило, Гитлер гнал на убой необученный фольксштурм, состоявший из стариков, инвалидов и вчерашних школьников. Так и Киеву, в ожидании поставок из Германии, приходится бросать в бой необученных и невооруженных «тероборонцев». Причем, украинская пропаганда старательно обходит вопрос кадрового голода, с которым все больше сейчас сталкивается ВСУ. Поставить тяжелую технику Германия и другие страны Запада в теории могут, но как с ней справятся даже обученные украинские военные, которые умеют обращаться со старой советской, но не с новой западной техникой? Чего уж говорить о бойцах теробороны, автоматы в руках которых представляет большую угрозу для них же самих, чем для российских войск.

Мейстер


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