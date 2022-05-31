Кто зарабатывает на войне?

Raytheon, основной производитель ракетного вооружения в США, получил контракт на 624 млн долларов на производство 1300 переносных зенитных ракет «Стингер» для Украины.

Что здесь интересного? Это просто один из первых примеров того, кто зарабатывает на происходящем. Дело не только в оружии для Украины. Американское оружие будут закупать также европейские страны, отдавшие Украине свои запасы, американские комплектующие в огромном количестве используются и в собственном европейском оружии, закупки которого растут по тем же причинам. На этом фоне поставки оружия для самой Украины будут мелочью – в общей сложности американский оружейный экспорт в ближайшие лет пять может возрасти на несколько десятков миллиардов долларов.

Но платить за поставки Украине все равно придется. Тем же зерном. В конце концов помимо прибылей, те кто делают для нее оружие, должны хорошо есть – надо же куда-то тратить заработанное?