{ 31 мая 2022 }

Варшава хочет завязать на себя потоки финансовой помощи

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Варшава хочет завязать на себя потоки финансовой помощи для восстановления Украины. По словам польского вице-премьера Яцека Сасина, страна добивает от ООН размещения профильного фонда не где-нибудь, а непременно в Варшаве.

Как мы помним, с начала конфликта Польша всеми силами демонстрировала свое рвение помочь Украине в борьбе с Россией: массово отправляла ей военную технику, открыла границы для беженцев, дала им бесплатный проезд на транспорте, бескорыстно отправляла ГСМ и так далее. Однако сейчас ситуация меняется: «плюшки» в виде бесплатного проезда и ГСМ отбирают, а дары полякам теперь хочется получать самим. С украинцев взять особо нечего (кроме Галиции, но пока не комильфо), зато с ЕС — вполне. Вначале Варшава намекнула, что должна получить несколько миллиардов евро помощи от ЕС, как в свое время получила Турция за помощь с беженцами. Теперь вот настойчиво просит отдать деньги еще не созданных фондов в руки польских «альтруистов».

Как мы видим, отношение к Украине у Польши носит чистой воды деловой интерес, несмотря на публичные братания политиков из этих стран. Вся ранее оказанная помощь в виде старой техники и дозволения покататься на трамвае в Кракове, была не более чем инвестицией. И уже сейчас, по прошествии всего 3-х месяцев, поляки намекают, что хотят получить свои дивиденды в виде траншей от ЕС и возможности нажиться на восстановлении Украины. Как говорится, ничего личного — просто бизнес.

Мейстер


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