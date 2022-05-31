Вершина мировой «толерантности» и современного прочтения межгосударственных отношений — Норвегия. Не утих ещё скандал, разразившийся после того, как на учениях НАТО стрельбы были устроены по портретам Ататюрка и Эрдогана, как на прошедшем в Осло 23-25 мая «Форуме свободы» организаторы предложили его гостям походить по портретам «мировых тиранов»: Асада, Путина, Мадуро, Си Цзинпиня, Ким Чен Ына и… Эрдогана. Ну, их разложенные на полу в помещении, где всё это действие проходило, фотографии с удовольствием гости и участники «Форума свободы» и притоптали. Многие на них фотографировались, в сеть выкладывали… В общем, как автор периодически говорит, укусить и попытаться унизить, пускай в виртуальном режиме, хоть противников, хоть союзников, хоть тех, кто просто мимо проходил — нормальная по нынешним временам западная в целом и скандинавская в частности модель поведения. Так что понятно, почему с таким удовольствием Эрдоган Финляндию и Швецию на их нынешнем вступлении в НАТО прищучил.

Интересно, была ли среди портретов фотография Лукашенко? По всему выходит, что он там должен был присутствовать. Не могли же Батьку забыть! Он всяко для европейцев ближе и ненавистнее, чем Ким или Мадуро. Но в целом — хороший материал для работы психиатров. Они многое могли бы рассказать о том, какие именно комплексы западные обыватели и их духовные наставники такого рода идиотскими представлениями замещают, как проходит такого рода терапия ненависти, какое влияние она оказывает на мозги, в том числе широких масс обывателей, которые на всё это глядят, как бараны, заранее обучаясь тому, кто их враг и как он выглядит… Нормальная психологическая обработка: зомбирование, в рамках которого воздействие идёт на самые, что ни на есть, первобытные инстинкты, они же подсознание. Ещё в каменном веке шаманы такого рода приёмы использовали. Нарисуй на стене портрет врага и брось в него копьё. Очень древняя тема.

Нет пещеры и копья? Так растопчи его изображение или сожги, воткни иголку в восковую куклу с его лицом, в общем, унизь, покалечь и уничтожь. Только при этом раньше заклинания читали и воинственные танцы отплясывали — иногда в масках, как до сих пор в Африке делают, чтобы враг лиц не увидел и не отомстил, а теперь с трибун выступают. Он же, враг, силён, опасен и коварен, отчего с ним вживую, лицом к лицу, лучше не встречаться. Совсем как сейчас происходит, когда американцы и прочие руководители стран НАТО уверяют, что прямого военного столкновения с Россией не хотят. И это несмотря на всё, что они в отношении неё делают, включая поставки вооружения на Украину, выжигание калёным железом в своих странах русского языка и культуры, ограбление страны и её бизнесменов… Впрочем, там ещё можно вспоминать и вспоминать. Новый нацизм? Не только. Корни гораздо глубже и древнее. Старое зло из глубины веков вернулось в мир. Точь в точь Барлог из «Властелина колец». И ведь, что интересно, Эрдоган для них — тоже враг. В НАТО Турция, не в НАТО…

Параллели тут проводить и проводить. Если возвращаться к Толкиену, как там Гэндальф со своим посохом на пути помянутого Барлога встал, на подземном мосту? И что ему сказал? «Ты не пройдёшь!» И угробил-таки древнюю тварь, хотя та его за собой в пропасть утянула. Правда, как нам известно из продолжения этой истории, был он до этого Гэндальфом Серый, а воскрес Белым. Сказка ложь, да в ней намёк. Только в роли того Гэндальфа на мосту теперь, похоже, Путин. А так — тема та же. «Ты не пройдёшь!» И древнее чудовище из тьмы с тысячей лиц. Байден, Обама, Шольц, Джонсон, Макрон, тролль Дуда, мелкий орк Зеленский… Какой на эту тему можно было бы потрясный мультик сделать! И, кстати, из недавней истории ничего не напоминает? «Но пасаран», говорили в Испании сражавшиеся с фашистами бойцы интербригад. «Они не пройдут». Проиграли франкистам ту войну и потом сразу же была Вторая Мировая. Вот и сейчас то же самое, только на Украине. Где ни проигрывать, ни останавливаться на полдороге нельзя. Хотя понимает это начальство или нет, один Б-г знает…