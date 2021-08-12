По всей видимости, в Минфине появилось свободное время, и его потянуло на эксперименты весьма нетривиального свойства. С 1 января 2022 года решено (в порядке эксперимента) разрешить продажу вин онлайн на территории Москвы, Московской области и, внезапно, Мордовии.

Два важных условия. Первое — можно будет продавать только вино, произведенное в России и из российского винограда, вино любое, включая то самое «российское шампанское». Второе (не менее экстравагантное) — продавать бухлишко онлайн сможет только сайт «Почта России».

Также выяснилось, что у «Почты» под это дело есть план и цена плана — 5 млрд. рублей. В эту сумму входит создание платформы, оборудование 25 «дарк сторов» для 800 отделений.

К сожалению, Минфин не рассказал, почему дегустационная карта эксперимента не включает продукцию отечественных же пивоваров, а также будет ли, в порядке эксперимента, разрешен вечный русский вопрос: «Как законно купить алкоголь после 23:00».

Тем не менее, новости внушают сдержанный оптимизм, особенно на фоне буйства последних дней Госдумы VII созыва. Вывод «в белую» красного и белого, пусть даже и исключительно российского — уже огромный шаг вперëд для практики отечественных регуляторов. А если присовокупить ко всему вышесказанному информацию о возможном возврате продаж пива на стадионах в рамках спортивных мероприятий, то это уже похоже на тенденцию. Главное здесь, как и в обращении с любым алкоголем — знать меру. Как с инициативами, так и с выводами после экспериментов.