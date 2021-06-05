{ 5 июня 2021 }

Представитель Белого дома очертил круг тем для встречи Байдена и Путина

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Эрик Грин рассказал, что американский лидер собирается в частности затронуть темы обеспечения стратегической стабильности, кибербезопасности, работы американских диппредставительств в России. “Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата”, – добавил Грин. Путин заявил, что не ждет прорывов в результате этой встречи.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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