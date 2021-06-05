Представитель Белого дома очертил круг тем для встречи Байдена и Путина

Немецкий режиссер Роланд Эммерих привез в Москву свой новый фильм о глобальных разрушениях под названием «Штурм Белого дома». Автор картин «День независимости», «Послезавтра» и «2012» уже приезжал в столицу нашей страны два года назад. Тогда он представлял фильм [Читать...]

Пресс-показ боевика «Штурм Белого дома» (White House Down, США, 2013, режиссер Роланд Эммерих, в ролях — Ченнинг Татум, Джейми Фокс, Мэгги Джилленхолл, Джейсон Кларк, Ричард Дженкинс, Джеймс Вудс, Джои Кинг) состоялся в кинотеатре «Каро фильм атриум» 02 июля [Читать...]

Хиллари Клинтон после вмешательства России в дела Украины сравнила президента России с Гитлером, а саму страну – с Германией 1930-х годов, чем вызвала негодование сербского режиссера Эмира Кустурицы. В издании Blic он заявил: - Назвать Путина фашистом из-за [Читать...]

Американская пресса предположила, что тяжёлое хамство американского же президента в адрес президента российского, параллельно с которым в Москву из Белого дома идут звонки по важным для Америки проблемам и Путина приглашают на стратегически важные для нынешней американской администрации [Читать...]

Фиксированной повестки предстоящих 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США не будет, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, [Читать...]