Эрик Грин рассказал, что американский лидер собирается в частности затронуть темы обеспечения стратегической стабильности, кибербезопасности, работы американских диппредставительств в России. “Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата”, – добавил Грин. Путин заявил, что не ждет прорывов в результате этой встречи.
{ 5 июня 2021 }
Представитель Белого дома очертил круг тем для встречи Байдена и Путина
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