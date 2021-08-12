Призыв кланяться перед начальством

Очередной искатель халявы от имени народа, бывший депутат от парламентской партии (Владимир Кожанов — Прим. Ред.), которому чуйка велела самовыдвиженцем на сей раз во власть идти, попал под запись селянам, перед которыми выступал и прессе, которая по-поводу выложенной в интернет записи этого выступления, сделанного ушлыми, современными, технически подкованными пейзанами, ухохоталась, и страшно возмутился. «Слова», — сказал: «были вырваны из контекста». И ведь термин такой заковыристый употребил: контекст! Молодец. Теперь за него точно не проголосуют, чтоб не умничал. А то у них у всех, которые что-нибудь несусветное ляпнут, политиков, чиновников или депутатов, слова вечно из контекста вырываются. Не сидится им, понимаешь, в родном контексте.

В принципе, этот, про которого речь, ничего особенного даже и не сказал. Ну, ляпнул, не подумавши. Что всякая власть от Б-га, отчего ей кланяться надо, и на евреев древних сослался. Хотя выступал не перед древними евреями, а в современной России, и даже не просто в России, а в конкретном населённом пункте Марий-Эл. И спросили его простую и, в общем, не очень обидную вещь: что лично он для своего населённого пункта за своё депутатство сделал? И тут ответ, насчёт того, что он «фокусов не показывал», как-то не очень аудиторию удовлетворил. Ну, не показывал, и что? И, наверное, в космос не летал, коней на скаку не останавливал, в горящую избу не входил (он же не Гагарин и не русская баба), а также не открыл ни закон Ньютона, ни Антарктиду. Там Ньютон, Беллинсгауз, Лазарев и Крузенштерн старались.

Насчёт поклонов власти — это он, конечно, зря. Без учёта аудитории. Ещё бы к проскинезе призвал, если, конечно, предположить, что он такие умные слова знает. У персов сие земное коленопреклонение с последующим целованием ноги власть имущего (в идеале — царя царей), проскакивало на раз. А вот у греков уже не задалось, несмотря на авторитет Александра Македонского, который её пытался ввести. Ну, ещё у египтян перед фараоном принято было простираться ниц. Точь в точь, как Высоцкий в «Алисе в стране чудес» пел: «Пред королём падайте ниц, — в слякоть и грязь — всё равно!» Но у народа отечественного с властью другие отношения. И с чужой, хоть с Наполеоном, хоть с Гитлером. И со своей, хоть с царской, хоть с советской. Да и у всех такое было. Всегда.

Жакерия, Фронда и все последующие многочисленные революции у французов, восстание Уота Тайлера и Кромвель у англичан — это насчёт того, что не надо власти слишком много глупостей делать и говорить. А то, как бы головы вельможные с плах не покатились. И, что характерно, всегда у всех тех дураков и бездельников, которым на их тяжёлый кретинизм и недержание речи справедливо указывают, слова из контекста вырывают. Это ж даже страшно подумать, какими бы они были в контексте. Наверное, на пожизненный мандат бы хватило. Хотя и так, судя по тому, как множатся ряды наших бездельников, которых с сошкой днём с огнём нигде не застанешь, зато с ложками они всегда у кормушки первые, дефицита этого народу не наблюдается. Ибо имя им легион…