{ 12 августа 2021 }

Призыв кланяться перед начальством

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Очередной искатель халявы от имени народа, бывший депутат от парламентской партии (Владимир Кожанов Прим. Ред.), которому чуйка велела самовыдвиженцем на сей раз во власть идти, попал под запись селянам, перед которыми выступал и прессе, которая по-поводу выложенной в интернет записи этого выступления, сделанного ушлыми, современными, технически подкованными пейзанами, ухохоталась, и страшно возмутился. «Слова», — сказал: «были вырваны из контекста». И ведь термин такой заковыристый употребил: контекст! Молодец. Теперь за него точно не проголосуют, чтоб не умничал. А то у них у всех, которые что-нибудь несусветное ляпнут, политиков, чиновников или депутатов, слова вечно из контекста вырываются. Не сидится им, понимаешь, в родном контексте.

В принципе, этот, про которого речь, ничего особенного даже и не сказал. Ну, ляпнул, не подумавши. Что всякая власть от Б-га, отчего ей кланяться надо, и на евреев древних сослался. Хотя выступал не перед древними евреями, а в современной России, и даже не просто в России, а в конкретном населённом пункте Марий-Эл. И спросили его простую и, в общем, не очень обидную вещь: что лично он для своего населённого пункта за своё депутатство сделал? И тут ответ, насчёт того, что он «фокусов не показывал», как-то не очень аудиторию удовлетворил. Ну, не показывал, и что? И, наверное, в космос не летал, коней на скаку не останавливал, в горящую избу не входил (он же не Гагарин и не русская баба), а также не открыл ни закон Ньютона, ни Антарктиду. Там Ньютон, Беллинсгауз, Лазарев и Крузенштерн старались.

Насчёт поклонов власти — это он, конечно, зря. Без учёта аудитории. Ещё бы к проскинезе призвал, если, конечно, предположить, что он такие умные слова знает. У персов сие земное коленопреклонение с последующим целованием ноги власть имущего (в идеале — царя царей), проскакивало на раз. А вот у греков уже не задалось, несмотря на авторитет Александра Македонского, который её пытался ввести. Ну, ещё у египтян перед фараоном принято было простираться ниц. Точь в точь, как Высоцкий в «Алисе в стране чудес» пел: «Пред королём падайте ниц, — в слякоть и грязь — всё равно!» Но у народа отечественного с властью другие отношения. И с чужой, хоть с Наполеоном, хоть с Гитлером. И со своей, хоть с царской, хоть с советской. Да и у всех такое было. Всегда.

Жакерия, Фронда и все последующие многочисленные революции у французов, восстание Уота Тайлера и Кромвель у англичан — это насчёт того, что не надо власти слишком много глупостей делать и говорить. А то, как бы головы вельможные с плах не покатились. И, что характерно, всегда у всех тех дураков и бездельников, которым на их тяжёлый кретинизм и недержание речи справедливо указывают, слова из контекста вырывают. Это ж даже страшно подумать, какими бы они были в контексте. Наверное, на пожизненный мандат бы хватило. Хотя и так, судя по тому, как множатся ряды наших бездельников, которых с сошкой днём с огнём нигде не застанешь, зато с ложками они всегда у кормушки первые, дефицита этого народу не наблюдается. Ибо имя им легион…

 

Евгений Сатановский


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