Оскорбления Жириновского

Показателен скандал, который поднялся после исключительно оскорбительного выступления отставного азербайджанского посла, который последними словами покрыл русских, как народ и Жириновского персонально, который этого старого, нервного, крайне дурно воспитанного местного националиста напряг замечанием, насчёт того, что лучше на российских миротворцев в Карабахе косо не смотреть — плохо кончится. Ну, так он правильно сказал. Это и по Сирии понятно, и по соседней с Азербайджаном Грузии. Кто заставлял Саакашвили приказывать грузинской армии открыть огонь по российским казармам в Цхинвале? Никто не заставлял. Наоборот, многие отговаривали. Те же американцы и израильтяне…

Наехал Мишико тогда на Россию — чем кончилось? Была Пятидневная война, которую Грузия с треском проиграла, окончательно лишившись Абхазии и Южной Осетии. А то, что Тбилиси брать российские войска не стали, так не ставили им такой задачи. Зря тогда Саакашвили, перетрусив, галстук жевал — его менять силовым путём никто в Москве не собирался. Была охота с той Грузией возиться, опять её дотировать, разбираться в местных дрязгах, мирить между собой её князьков и ставить на место бесчисленных воров в законе… Это у Сталина в отношении родной для него Грузии были какие-то сантименты. Да и в отношении Кавказа, как такового, в целом. Жёсткие, жестокие, как в его эпоху только и было принято, но были. И если у кого-то в России они ещё есть…

Строго говоря, именно такие оскорбления, как прозвучали в помянутом интернетном ролике бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане, все такого рода добрые намерения в отношении его страны и обнуляют. Ему это, понятно, всё равно — он собой, наверняка, исключительно доволен. Вчера ещё был никто и звать его было никак — обычный отставной крендель, пенсионер, каких много, и вдруг — звезда. Символ нового азербайджанского национализма. Прямо-таки, знамя нации. А что он не символ и не знамя, а шакал паршивый и мелкий брехливый провокатор, ему никто там не скажет. Безнаказанность — сильное искушение для людей такого рода. Они от неё надуваются, как жабы на болоте, и не только бывшие послы. По Кравчуку видно.

В принципе, за всё то, что помянутый персонаж наговорил, положено головы отрезать — в прямом смысле, методом «нахр». Поставить к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб человек не так долго мучился — минимальное для данного варианта развития событий послабление. На худой конец, руки-ноги вырвать. Пускай за дурной язык конечности расплачиваются. Но Жириновский к этому не призывает — он в рамках закона требует вопрос решить. Как политику с его опытом и положено — он же не частное лицо. Причём можно гарантировать, при каком угодно развитии событий, включая самые радикальные варианты, ни за экс-посла, ни за его страну никто в мире не вступится. Ни турки. Ни, тем более американцы. Понимать надо!

И ведь вырос этот пожилой шакал со статусом посла, в Советском Союзе! Его там, наверное, хорошему учили… Наверняка пионером, а потом комсомольцем был. Карьеру делал. Жил неплохо. Ну, так всегда и везде так и бывает. Именно такие люди, как этот бывший посол, образованные и неплохо устроенные, стоят за любой вспышкой национализма, любым погромом и любым геноцидом. Он, собственно, сам того не желая, наглядно продемонстрировал, откуда растут ноги в Азербайджане с карабахской проблемой. Как с такими, как он, в одной стране жить, если они в ней командуют? Никак. И не только армянам. Стоит учесть, если когда-нибудь в будущем колесо истории так повернётся, что Беловежские соглашения останутся в прошлом и придётся страну в её исторических границах восстанавливать.