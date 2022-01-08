Карта расположения группировок российских войск

Очень тревожную для дела мира и прогресса карту расположения десяти группировок российских войск, сконцентрированных у границы с Украиной, опубликовала «Нью-Йорк Таймс». Две из них обнаружены у белорусской границы, одна у Воронежа, ещё одна у Волгограда… У Волгограда, холера ясна!!! Вот-вот по Львову ударит. Там же расстояние — фигня вопрос. На школьном глобусе — вообще ничего, а если карту мира на смартфоне смотреть, так пара муравьиных шагов. Страшная угроза. То есть, в любой момент, стоит только Путину захотеть, и вся Украина у него под контролем. Тем более, он уже в ситуациях с Сирией, Карабахом, а теперь и с Казахстаном продемонстрировал, что российские войска способны передвигаться куда необходимо быстро, эффективно и без особых бюрократических заморочек. Система такая.

Опять же, они, войска эти, когда и если куда-то передвигаются, то ведут себя именно как положено армии, а не толпе идиотов, которая связана по рукам и ногам рамками очередного мандата, нотациями чиновников из Белого дома, Госдепартамента или Еврокомиссии, а также прочей сволочи, которая скромно себя именует, ничтоже сумняшеся, «мировым сообществом». Если в них стреляют, они отвечают, а иногда их и атаковать не успевают — ликвидируют врагов превентивно. Террористов называют именно террористами, бандитов — бандитами, а погромщиков и убийц — погромщиками и убийцами, а не «оппозицией» или «мирными протестующими». И ведут себя с ними соответственно. Никакой гибкости и никаких возможностей проведения хитрой и сложной политической игры. Скучные, конкретные, прямолинейные люди.

Страшно даже подумать, что будет, если Путин всерьёз займётся проблемами Украины, о чём, в части того, чем окончится попытка Киева ударить по Донбассу, он уже не раз высказывался. Тут взрослые дяди и тёти из Соединённых Штатов и Евросоюза столько времени и денег на превращение Украины в то, чем она сейчас является, потратили, в НАТО её звали, звали, а им не только нарисованы нерадужные перспективы, но и в любой момент всё вообще обломиться может. Обидно же! Да и боязно, по крайней мере, журналистам «Нью-Йорк Таймс», судя по их идиотской статье. Причём, куда бы Россия от Украины военные части ни отодвинула, они всё равно рядом с чьей-нибудь границей окажутся. Большая страна, и границы у неё со всех сторон. Даже с Америкой у России общая граница есть.

В принципе, понять можно. После того, как в рамках кризиса в Казахстане внезапно выяснилось, что в мире из военных альянсов существует не только НАТО, но и дотоле никому не известная структура с названием ОДКБ, где Россия играет ведущую роль, вопрос о том, как пройдут надвигающиеся переговоры с Москвой американцев и руководства Североатлантического альянса, подвис. И тут даже предложить особо нечего. Разве что усилить НАТО старыми демократиями, из наиболее известных американцам, которые по каким-то причинам ещё не входят в состав этой организации. Гаити там, Либерия… Или, может, подумать о том, чтобы они смогли объединиться с русскими и их партнёрами, пока не поздно? Были же США и СССР союзниками во Вторую мировую войну?

Прикольно может получиться. Если скрестить НАТО с ОДКБ, можно даже на одной букве в названии сэкономить. Будет «НАТОДКБ». А если пойти дальше и объединиться с ШОС, где и Китай, и Индия с Пакистаном? Тогда останется в этот клуб только принять Японию, Южную и Северную Корею, а также Иран, Израиль и арабские монархии, чтобы уж наверняка… Ну и, кстати, можно и со странами БРИКС альянс организовать. Тогда там ЮАР с Бразилией окажутся. Роскошная перспектива! Соединённые Штаты же любят альянсы тасовать и одну страну с другой в рамках разных блоков комбинировать? Национальная забава у них такая. И если этими фортелями заняться, может и на Украину времени не останется? По крайней мере у «Нью-Йорк Тамс». Всё меньше будут ребята дурью маяться…