История одного Шерлока

Пролог.

«Sherlock is over». Теперь об этом можно говорить спокойно и официально. Ну, относительно спокойно.

Пожалуй, «Шерлок» войдёт в историю сериалов – за довольно долгие семь лет своего существования он обогатился рекордно малым количеством эпизодов. И каждый из них собирал у экранов тысячи, миллионы зрителей, готовых следить за двумя фриками и их взаимодействием. И самое смешное, что все суммарные просмотры можно смело делить надвое – Марк Гэтисс и Стивен Моффат показали нам два абсолютно разных сериала.

Акт I. Детектив.

Первый сезон «Шерлока», вопреки многим мнениям, что сейчас возникают на волне хайпа, никем не был встречен в штыки. Абсолютно всем пришлась по вкусу идея детектива со смартфоном и крайне удачно перенесённые в XXI век конандойлевские реалии. И справедливо – первый сезон был лучшим из всего, что сумели показать нам за семь лет. В нём было сбалансировано и отточено практически всё – от персонажей до детективной задумки. Закончился же сезон многообещающим клиффхэнгером, который можно было вывести в поистине эпические масштабы…

…но не срослось. Уже в начале второго сезона, вышедшего спустя год с лишним, поворотный остросюжетный момент как более ненужный попросту взяли и выбросили в сторону без особого почтения и внимания. Дескать, зрителей привлекли, ну и хрен с ним. Звоночки уже появились, но всё ещё было хорошо – неповторимая атмосфера литературы Дойля оказалась, простите за тавтологический оксюморон, повторена. Шерлок – всё ещё странный гений, Ватсон – всё ещё хороший сайдкик. Да и концовка отличная – огонь и вода, поставленные лицом к лицу, выдали такую лютую крутость, что по всему миру людей в течение следующих двух лет мучал всего один вопрос.

Как выжил Шерлок Холмс?

Акт II. Понять, простить.

Отличительной особенностью обоих заключительных сезонов стало опосредованное на грани с прямым участие фандома в судьбе сериала. Чёрт, поклонники «Шерлока» даже ненадолго стали его героями! Первый эпизод долгожданного третьего сезона вдоволь поиздевался над фанатскими теориями и показал нам нового Шерлока – эмоционального, со склонностью к артистизму и пафосу, со смехом и улыбками. Да, эмоции были и раньше, но во главу сюжета не ставились. Мягко говоря, не такого можно было ожидать от величайшего вымышленного детектива современности.

Дальше – больше. Медленно, но верно, эпизод за эпизодом «Шерлок» продолжал отдаляться от своей изначальной задумки и открывал безграничные просторы для воображения фанатов – настолько всё было относительно. По иронии, с «Шерлоком» случилось именно то, от чего открещивался оригинальный житель Бейкер-стрит из XIX века – чистый и холодный рассудок уступил место эмоциям, мозг передал звание главенствующего органа сердцу. Всё это – ради фандома, ради обсуждения и хайпа, ради высоких рейтингов. И правда ли с самого-самого начала сериал был об исследовании главных героев, а не процедуралом? Смыслом и связностью можно пожертвовать – уже мало кто верил, что именно так всё и планировалось ещё с первого эпизода. Теперь не столь важно, как выжил Шерлок Холмс – гораздо важнее это обсуждать.

Четвёртый же сезон стал апогеем торжества простых смертных. Рояли в кустах на каждом шагу, откровенное издевательство над адекватностью и полное превращение детектива в мелодраму. Степень бреда неожиданностей в сериале возросла до такого, что на полном серьёзе можно было ожидать кроссовер с «Доктором Кто» или появление пришельцев. Всё равно уже ничем не удивить – воскресили всех кого нельзя и снова вернули в могилу, сами дали сюжетные намётки и сами их опровергли и в придачу полностью переписали восприятие зрителями персонажей. Хозяйка дома, в начале сериала услужливо подающая чай, в конце беззаботно рассекает на спорткаре и слушает хэви-метал – совершенно обычная для сериала ситуация.

К тому же зрителя дурят по-чёрному пятью экранными способами:

1) Ситуация происходит в голове у Шерлока;

2) Ситуация рассказывается другим человеком;

3) Ситуация — галлюцинация;

4) Ситуация — инсценировка;

5) Ситуация — флэшбек.

Теперь зритель и сам уже рад обманываться и строить конспирологические теории, но изначальный формат сериала – расследование преступлений и демонстрация уникальности гения – принесён в жертву в угоду исследованию семейных проблем, вау-эффекту и возможным шиппингам. И смотрят «Шерлока» уже не ради наблюдения над расследованием преступлений, а в ожидании какого-нибудь сюжетного поворота в духе Шьямалана. И даже десятками свежеобразованных сюжетных дыр и самоповтором сюжетов серий истинных шерлокоманов уже не отпугнуть – заглотили наживку и смотрят на одном дыхании до конца, в который после самых-самых финальных титров всё ещё не могут поверить.

Акт III. Вперёд в прошлое.

Поэтому настоящий «Шерлок» закончился ещё в 2012 году. Не было третьего и четвёртого сезонов и уж тем более не было поистине наркоманской «Безобразной невесты». Всё просто: Шерлок Холмс действительно умер, спрыгнув с крыши в конце второго сезона. Не было никаких высосанных из пальца планов, хитроумных воскрешений и поистине экстрасенсорного просчитывания действий соперника на несколько шагов вперёд. Шерлок Холмс просто умер – вот взял и погиб. Сыграл в игру по правилам Мориарти, победил и ушёл из жизни с честью и достоинством. И на мажорной ноте сериал следует завершать так: кадр, где Джон Ватсон толкает речь у могилы Шерлока и уходит опечаленный домой – и всё, чёрный экран, титры. Никакого живого Холмса, никакой завлекалочки для фандома – это и была бы хорошая точка в конце страницы. В духе Конан Дойля, кстати – так творец и хотел до вынужденной сиквелизации изначально закончить путь столь нелюбимого им, но столь популярного среди читателей сыщика.

Эпилог.

И всё же наблюдать на экране за перформансом Контрстрайка и Фримена все эти годы было интересно, даже если зачастую – без понимания происходящего и с жестом фейспалма. Качество сериала никогда не хромало – просто было ввёрнуто в разные ипостаси. Первый-второй сезоны были на высоте исполнения, а третий-четвёртый – привлечения и удержания внимания зрителя. Для обоих вариантов требуется недюжинный талант, и именно благодаря шоураннерам, которые всё это время прекрасно понимали, что делают, можно сказать всего одну фразу, которая передаст отношение к сериалу тех, кто его по-своему любил и ненавидел, но всё же смотрел.

I am Sherlocked.