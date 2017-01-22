«Шерлок»: Четвёртый сезон

Четвёртый сезон всеми любимого «Шерлока» можно описать одним лишь словосочетанием: эмоциональный контекст. Стивен Моффат и Марк Гэтисс, создатели сериала и его главные сценаристы, решили сделать уклон именно в этом направлении, сделав акцент на драматических переживаниях главных героев. Они намерились показать зрителям персонажей немного с другой стороны, но нацелившись на глубину, совсем не заметили, как забросали только что вскопанной землёй с полей завышенных ожиданий фанатов все те качества «Шерлока», за которые мы его и полюбили. Однако пока семейства Холмсов и Ватсонов проходят через разного рода метаморфозы, нам лишь отчётливее стало заметно, кто самая ценная и запоминающаяся звезда четвёртого сезона: нет, это не центральная парочка и не Джим Мориарти с Кальвертом Смитом, как хотелось бы, а не кто иная как миссис Хадсон, которой по непонятным сценарным задумкам достались самые яркие сцены и самые броские фразы.

Первая серия получилась мрачной, выверенной в тёмных красках и депрессивных тонах. Сюжет больше напоминает сериал «Родина» с его фирменными конспирациями, тайными операциями, забытыми солдатами, предательствами и, конечно же, нелепыми прыжками навстречу пуле, дабы закрыть своим телом тело близкого человека. Для «Родины» такой сценарий – то, что нужно, ведь жанр сериала «политический триллер», «Шерлок» же, насколько можно судить по первоисточнику и предыдущим сезонам, детектив. Но нет, не в этой серии. В «Шести Тэтчер» нет даже фирменного шерлоковского юмора или былой энергетики, зачастую исходящей прямиком от Камбербэтча. Парочка дедуктивных умозаключений, эксперименты с наркотиками, непростительно маленькая сцена с псом, а всё остальное – «Тайные солдаты Бенгази» в миниатюре и по-британски. Есть ещё кое-что, с чем Гэтисс и Моффат пошли вразрез – они преподнесли всеми любимого Ватсона с совсем уж неожиданной стороны. Дело в том, что в самом первом сезоне сериал представил очень интересную новую интерпретацию Джона Ватсона, персонажа, который часто описывается простоватым и шутообразным закадычным другом, контрастирующим с остроумием и гениальностью Шерлока. Версия Мартина Фримана более утончённая, продуманная и живая: он бесконечно добрый, честный, а что главное – любитель приключений до мозга костей, который, несмотря ни на что всегда остаётся верным другом и мужем. А теперь внезапно мы наблюдаем за тем, как наш плюшевый Ватсон кадрит молоденькую девушку прямо в автобусе, а затем обменивается с ней телефонами и начинает переписываться смсками втайне от своей жены, которая, на секундочку, прошла специальную подготовку по поиску и поимке двойных агентов и шпионов. Это вообще что такое было? Понимаете, здесь даже объяснения из разряда «мужчина с кризисом средних лет, уставший от бесконечных смен подгузников (своей дочери, а не Шерлоку) не смог устоять перед флиртом юной хищницы» и так далее, ведь это сработало бы с любым другим персонажем, но только не с Ватсоном, которого мы полюбили за сезоны до этого. И дело тут не в «он попросту не мог такого совершить», а в банальном глупом твисте, который по неожиданности и уровню недоумения переплюнул даже появление сестры Шерлока.

Окей, вторая серия возвращает нам фирменный юмор и хоть малейшие зачатки детектива, а также представляет нам достаточно яркого злодея в исполнении Тоби Джонса, своей игрой привнёсшего краски в, по сути, стандартного плохиша. Сценарий начинает двигаться более активно в сторону отношений Шерлока и Ватсона, а также к эмоциональному выпаду в конце серии, прекрасно исполненному Бенедиктом Камбербэтчем. Но что насчёт подачи самой серии, удалось ли со второй попытки показать происходящее под оригинальным углом? Ответ снова отрицательный. Слишком уж много замашек на «Мистера Робота», начиная с фирменного расположения персонажей в кадре и торжества холодных красок вперемешку с городским интерьером, заканчивая игрой с подсознанием главного героя. Вот только если в «Шерлоке» основные сюжетные повороты можно просто объяснить наркотиками, у «Мистера Робота» с этим куда изобретательнее, впрочем, как и с драмой, на которую Гэтисс и Моффат вроде как сделали основной упор четвёртого сезона.

Тонкой ниточкой, кое-как связывающей все три серии, а заодно и рождественский выпуск «Безобразная невеста», как ожидалось, стал Джим Мориарти. Однако этот персонаж после третьей серии запомнится фанатам лишь только как виновник самого яркого появления в истории сериала, а затем самого обидного разочарования. Объяснить загадку, над которой миллионы шерлокоманов ломали головы несколько лет, с последней серии 3 сезона, небольшой сценой, в которой Мориарти просто записывает ролики на камеру – не это ли зовётся настоящим разочарованием? Более того, сама сцена абсурдна, ведь у Эвр, сестры Шерлока и Майкрофта, в то время не было никакой возможности сделать эти ролики, ибо она была заперта в тюрьме (!) и уж точно доступа к видеозаписывающим инструментам у неё тогда ещё не было даже в помине. Но про это даже говорить не стоит, ибо третья серия побила все рекорды «Шерлока» по сценарным дырам, давайте снова обратимся к оригинальности некогда самого оригинального британского сериала. Лучшая часть «Последнего дела» напоминает «Скайфолл», но основная и худшая является калькой с далеко не лучшей части «Пилы» с элементами «Люси». Причём тут фильм Бессона? Всё дело в Эвр, суперумная сестра, ещё в детстве признанная настоящим гением своего поколения, способная подчинять людей своей воле. И всю серию нам лишь говорят, насколько она умна, коварна и могущественна, но на деле показали просто поехавшую дамочку в стиле всё той же «Безобразной невесты». А ещё, чтобы хоть как-то возвысить её над двумя главными «умами» сериала, сценаристы превратили Шерлока в самого настоящего нытика, а гениального Майкрофта в дурачка, способного лишь прочитать надпись на обратной крышке гроба. И не надо тут говорить ни про какой человеческий фактор, ибо Шерлок уже бывал и на более близком расстоянии к смерти, а его друзьям угрожала опасность и посерьёзнее, достаточно лишь оглянуться на предыдущие сезоны.

Где вся оригинальность доныне самого оригинального сериала? Что за Виктор, непонятно откуда свалившийся (в колодец) на плечи зрителям? Зачем было идти вразрез с устоявшимися представлениями о любимых героях, дав примерить Ватсону костюм с биркой «все мужики козлы», а из бедной и милой Молли Хуппер буквально сделать девушку по вызову (весь сезон ей только и звонят с абсолютно дикими просьбами). Три абсолютно непоследовательные, небрежно связанные серии с неожиданными сюжетными поворотами а-ля «и так сойдёт, лишь бы фанаты визжали от полнейшего непонимания происходящего». Ладно, уж к Эвр были подводки по ходу и спецвыпуска, и всего сезона, но девочка в самолёте и, боже мой, Виктор, это вы серьёзно? Столь спонтанными и нелогичными твистами можно было ещё удивить зрителя году так в 1999, когда на экраны выходило «Шестое чувство», но в 2017 таким образом закончить последнюю серию, возможно даже, последнего сезона одного из самых обсуждаемых и популярных сериалов современности – попросту стыдно. И самое забавное, что складывается ощущение, будто Моффат и Гэттис предвидели потенциальную промашку со сценарием и сезоном в целом, специально заканчивая на безумно ностальгической ноте, которая, по идее, должна подсластить горечь разочарования рационалистам и заставить рыдать миллионы безразличных к былой оригинальности и изобретательности шоу фанатов. И теперь уже трудно сказать, что лучше – оставить всё как есть, чтобы тоска по любимым героям сделала своё, растворив в памяти все недостатки и заполнив сюжетные дыры четвёртого сезона приятными воспоминаниями о похождениях Холмса и Ватсона, либо же решиться на ещё один трёхсерийный забег и устроить на этот раз уже воистину грандиозный финал, которого «Шерлок» заслуживает как ни один другой сериал на свете.