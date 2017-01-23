«Мистер Робот»: Первый сезон

Феномен такой огромной популярности «Мистера Робота» легко объясним. Фишка тут, главным образом, не в том, что этот сериал представляет собой некий срез современного общества со всеми его неровностями и отклонениями, а в том, что по принципу воздействия на зрителя «Мистер Робот» сравним с гороскопом. Задумайтесь, все любят гороскопы (хотя некоторые из-за каких-то собственных предубеждений намеренно избегают маленьких забавных прогнозов в различных газетах или журналах). Их любят, потому что они всегда говорят «правду», точнее нечто абстрактное (успех, отношения, деньги, неудачи и так далее), что наш мозг автоматически не способен признать как «неправду», ведь это еще не произошло, и наше мышление очень часто склонно к так называемой «психологической теории вероятности» (мы задаёмся вопросами вроде «а что если…», «а вдруг…», и тому подобное). Так и здесь, благодаря «Мистеру Роботу» каждый зашуганный в прошлом подросток, умеющий разбирать денди или переустанавливать Виндоус, теперь осознает, что вот он – его сериал, о точно таком же человеке, интроверте-хакере со склонностями к анонимности. Человека XXI века, которому проще натянуть капюшон на голову, пойти домой и сесть перед компьютером, нежели без цели отправиться с друзьями куда-либо на всю ночь. Человека XXI века с целым набором психических отклонений. В этом плане мы буквально вернулись в психоделические шестидесятые, когда мир помешался на расстройствах психики – люди глотали экстази, курили опиум и пускались в пляс под песни Джима Моррисона. Однако все же время меняется, и теперь в моде морфий, эмбиент-техно и социопатия.

«Мистер Робот» продолжает своим главным героем латентно восхвалять социопатов, на которых в современности сколотился целый тренд. Новый Шерлок (Камбербэтч) – социопат, в «Стрингере» Джилленхол играет социопата, Доктор Хаус – социопат, Декстер. Мало примеров? Хорошо: уже культовый сериал «Ганнибал» основан на героях-социопатах, Уолтер из «Во все тяжкие» – еще один пример социопата, главный антагонист Бен из «Остаться в живых», Раст Коул из «Настоящего детектива», если отойти от сериалов, то Лисбет Саландер из «Девушки с татуировкой дракона» или Хэнкок из одноименного фильма с Уиллом Смитом. Список можно продолжать бесконечно, воплощения разные, но всех их объединяет одно – социопатия. А теперь скажите честно, скольким вышеупомянутым героям вы симпатизировали при просмотре? Больше половины уж точно. Современные тенденции говорят нам, что социопатия это здорово, круто. Буквально каждый третий человек от 15 до 25 открыто заявляет, что он социопат и гордится этим, при этом, абсолютно не догадываясь, что влечет за собой такое расстройство в реальной жизни. Вот оно – нынешнее состояния общества с искаженными понятиями, и поэтому «Мистер Робот» – самый актуальный сериал последних 10-15 лет.

Но кроме всей этой актуальности первый сезон можно хвалить и за десяток других интересных ходов. С технической стороны тут стоит выделить операторскую работу и монтаж, отделяющие для зрителя конкретные состояния Эллиота. Вообще, уже много было сказано хвалебных слов в адрес сериала, не хочу еще раз всё повторять.

Эта драма общества цифровой эпохи с захватывающим сюжетом и классными персонажами. Сюжетная линия по ходу всего сезона виляет так сильно, что зритель норовит выскочить из колеи после концовки одной-другой серии на пару часов, обдумывая произошедшее. «Мистер Робот» – сериал-головоломка, он заставляет думать, гадать и самому связывать ниточки истории и персонажей. Так здорово снято не было, наверное, со времен «Остаться в живых».

«Мистер Робот» – это будто «Матрица», снятая Дэвидом Финчером. Мрачный психологический триллер о влиянии компьютерных технологий. А Рами Малек (актер, играющий главного героя Эллиота) – некая смесь из Киану Ривза и Эда Нортона (если вы понимаете, на что я ссылаюсь). Ведь это история об «избранном» с психическими отклонениями (я очень стараюсь не проспойлерить ни единого сюжетного твиста). Но фишка в том, что и «Матрице», и фильму Финчера потребовались годы, чтобы стать культовыми, а вот «Мистер Робот» уже сейчас имеет просто невероятный культ и фанбазу.

«Мистера Робота» просто нужно смотреть. Ведь в нём сокрыт огромный пласт бытия большинства представителей современного общества. Да-да, я про тебя говорю, читающий этот текст с экрана монитора. Каждый из нас там упомянут, в том или ином виде. И поверьте, из «Мистера Робота» вы узнаете куда больше о себе, чем из любого гороскопа. Просто. Нужно. Смотреть.