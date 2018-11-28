Гештальт Андрея Деллоса

Есть в психологии термин «гештальт». В переводе с немецкого он означает структуру, к завершению которой постоянно стремиться человеческая психика. Незаконченные отношения, неосуществленные намерения и нереализованные мечты заставляют человека постоянно возвращаться к ним мыслью, терзают и не дают покоя. Но редко кому удается закрыть в процессе жизни все свои гештальты, или хотя бы значительную их часть.

На прошлой неделе посол Франции в России Сильви Берманн устроила в своей московской резиденции прием в честь президента холдинга Maison Dellos Андрея Деллоса. Известному российскому ресторатору был вручен орден кавалера Почетного Легиона — высшая государственная награда Франции, которая была учреждена еще в 1802 году самим Наполеоном Бонапартом и вручается указом президента Французской Республики за особые заслуги.

Выступая перед собравшимися, госпожа посол отметила, что Андрей Константинович незаменим в деле успешного взаимодействия наших двух стран и культур, что он является важным связующим звеном между Францией и Россией, что его вклад в развитие наших взаимоотношений Франция ценила всегда (недаром среди присутствующих на церемонии был герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян, главный мушкетер планеты, который несколько лет назад уже вручил Деллосу мушкетерский плащ и шпагу, за его исключительную отвагу в деле отстаивания исторической дружбы между нашими странами).

Госпожу посла внимательно слушали и российские гости церемонии: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, предприниматель Михаил Куснирович, режиссеры Павел Чухрай и Тигран Кеосаян, Филипп Киркоров, Валерия со своим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным и многие другие, все без исключения близкие друзья Андрея Константиновича.

В своей речи Сильви Берманн упомянула и о том, что Деллос — француз по происхождению, что его семья исторически была связана еще с Российской империей, что его предки были поставщиками императорского двора, а одеваться от Деллоса некогда считалось большим шиком. Рассказала она и про отца Андрея Константиновича, который тоже был награжден орденом почетного легиона за участие в Сопротивлении.

Не все присутствующие знали, что сын французского архитектора и русской певицы Андрей был успешным французским художником, жил во Франции, но в конце концов предпочел Россию, откуда теперь наводит мосты с Европой, поскольку окон, пробитых Петром I, явно не хватает. История не происходит сама по себе — ее делают люди с их возможностями и порождаемыми этими возможностями намерениями (так, во всяком случае считал Бисмарк…).

Так причем тут гештальт? В своей ответной речи Деллос рассказал, что, будучи подростком, втайне лелеял мечту: получить, как и его отец орден Почетного легиона. Андрей вполне отдавал себе отчет в том, что для советского ребенка его мечта безумна — смелыми были простые надежды увидеть когда-нибудь родину своего отца, ведь выезды в «капиталистическую заграницу» разрешались лишь дипломатам, благонадежным артистам, да изредка морально устойчивым передовикам производства. Творческая и интеллектуальная богема в список избранных не входила.

Никто не предполагал в далекие шестидесятые, что мир изменится столь радикально, что бесконечно загнивающий капитализм окажется живее всех живых, а демократия расцветет ядовитыми цветами не менее ярко, чем почивший (на время…) коммунизм. Никто не ведал, что антагонизм подкрадется откуда не ждали и что укреплять узы между нашими странами придется с совсем другой стороны. Но, как бы то ни было, мечты порой сбываются. Реализовав свою, Андрей Деллос закрыл гештальт, но кто знает, сколько еще благих намерений осуществит российский кавалер ордена Почетного легиона с большими возможностями! В одном можно не сомневаться –— наш герой всегда будет на правильной стороне.

Стас НОВИНСКИЙ.