«Календарь»: Кроткая

«Календарь» Игоря Поплаухина, пожалуй, является главным российским короткометражным фильмом этого года. Во-первых, он получил награду как лучший студенческий короткий метр в Каннах, во-вторых, признан лучшей короткометражкой на «Кинатавре», а в-третьих, этим летом в кинотеатрах его крутили чуть ли не как особое событие. Работа действительно получилась очень интересная. Не уступая в поэтике австралийскому коллеге Чарльзу Уильямсу («Все эти существа»), Поплаухин рассказывает о женщине, которая держит путь в места удалённые и с целями неясными. Отвечая расплывчатыми фразами по телефону, она врёт сыну, что вот-вот будет спускаться в метро, а на самом деле покидает автобус на безлюдной остановке в какой-то глуши. Врёт она по телефону и мужу, говоря, что всё ещё на работе, хотя сама пробирается по кустам и тропинкам куда-то вглубь. На какой-то промышленной свалке она встречает ребят, рассекающих на машине и предложивших её подвести. Женщина соглашается, но тут же пресекает любые попытку утолить юношеское любопытство — ни про свой возраст, ни про пункт назначения она говорить не желает. Куда же она в итоге держит путь — главная интрига фильма.

Всё путешествие сопровождается столь знакомыми нам холодными российскими пейзажами, с самых первых кадров настраивая зрителя на соответствующую атмосферу — то ли безысходности, то ли неизвестности. Сам путь и частично цель женщины напоминает прошлогоднюю «Кроткую» Сергея Лозницы, однако действительно родственная деталь этих произведений немного в другом. Поплаухин, как и Лозница, умело оперирует шумом толпы — пока камера Евгения Родина не отходит от лица главной героини, нервно перемещающейся туда-сюда в непонятно где собравшейся очереди (никаких общих планов, только крупные на лица — отчего мы не можем поначалу понять, где и зачем люди собрались), мы слышим разговоры. Тепло одетые женщины на переднем, в расфокусировке плане (пока героиня на условном втором плане пытается поздравить подругу с прошедшим днём рождения) травят байки. Одна рассказывает, как где-то какой-то кавказец пырнул и ограбил кого-то, другая затрагивает тему наркотиков и безрассудной молодежи — и по настрою беседы мы примерно догадываемся о месте действия и целях собравшихся.

В финале картины, как бы странно это не звучало, героиня пытается уйти в другую реальность от этого угнетающего и безысходного настоящего. Но надев шлем виртуальной реальности сына, она тут же чувствует головокружение, как у Вани в начальной сцене «Возвращения» Андрея Звягинцева. Однако, как мы видим, не всегда и не у всех есть хотя бы возможность прыгнуть, не говоря уже о банальном выборе.