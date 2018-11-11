«Все эти существа»: Память об отце

Короткометражный фильм «Все эти существа» австралийца Чарльза Уильямса, получивший Золотую пальмовую ветвь в своей категории на Каннском кинофестивале, является поэтическим рассказом-рассуждением юноши, чей отец теряет рассудок. Он пытается уловить тот момент, когда всё это начало происходить, возможно, этому виной послужили цикады, заполонившие их сад, именно к ним отец выходил по ночам и долго бродил бесцельно. Может быть, причина в заболевании, охватившем мозг папы, который теперь то внезапно заорёт на кого-то в углу комнаты, то начнёт истязать самого себя. Либо, на крайний случай, он вообще одержим: юноша предполагает, вдруг это духи им овладели, вдруг существа, населяющие их сад, проникли в мозг его отца?

Младшая сестра уже до смерти боится папу, его перепадов настроения, она больше не хочет сидеть с ним рядом на переднем сидении автомобиля. Юноша же всё ещё пытается понять, что с его отцом, он внимательно его слушает — тот будто бы знает что-то и пытается рассказать сыну: «Они все ненастоящие, мы — настоящие, наша семья, мы не предназначены для этого мира, всё вокруг ложь», ― продолжает одержимо лепетать он.

Лента очень привлекательно снята, необычно. Рассуждения героя подкрепляются образами природы, размытыми и туманными пейзажами сада, фокусом на цикад, лягушек в бассейне, который отец так и не успел закончить. Благодаря такому визуальному ряду и потоку сознания героя создаётся ощущение мистицизма, которым пропитывается каждый кадр, позволяя зрителю гадать, что же действительно стало причиной помутнения рассудка. А лёгкая эмбиент-музыка создаёт ненавязчивую, обволакивающую атмосферу происходящего.