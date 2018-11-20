«Холодная война»: Вместе на другую сторону

Александр Сергеевич Пушкин однажды сказал: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Но и любовь — мелодия…». Такой мелодией пронизан насквозь и новый фильм оскароносного Павла Павликовского «Холодная война», однако музыка здесь выполняет две роли: во-первых, становится причиной рождения настоящей любви, а во-вторых, является главным индикатором перемен — как в отношениях двух главных героев, так и в общественно-политической картине послевоенного мира.

Подобно величайшим историям любви данная начинается в страсти, а кончается в отчаянии. На дворе 1949 год, Польша пытается оправиться от потрясений военной поры — инструментом для восстановления чувства гордости, национального духа и возвращения к традициям становятся народные фольклорные труппы и богатый репертуар местной колоритной музыки. В Варшаве дирижёр и концертмейкер Виктор (Томаш Кот) ищет артистов для художественного ансамбля и на одном из прослушиваний знакомится со своенравной Зулой (Джоэнна Кулиг) — обворожительной певицей, в которую он тут же влюбляется.

Польша находится под коммунистическим правлением, отчего труппе Виктора начинают настойчиво навязывать разбавление традиционных танцев и песен сталинистской пропагандой. С этим он смириться не может, отчего покидает страну, однако Зула остаётся. Но это далеко не конец их истории. Их любовь охватит чуть больше десятилетия и четыре страны — Польшу, Францию, Германию и Югославию. Все эти годы, за которые она становится национальной звездой, а он томится в нищете и изгнании, любовники будут встречаться по обе стороны Железного Занавеса. Их нужда в друг друге очевидна и не вызывает сомнений, но возможность счастливого конца у этих сложных, настоящих отношений, такого сценария, в котором они оба смогли бы вырваться из цепей выбранных ими жизненных путей, с их каждой горьковато-сладкой встречей удаляется всё дальше и дальше.

«Холодная война» ― это первый польский фильм, показанный на Каннском кинофестивале аж с 1990 года. Такая традиция вполне могла прерваться уже в 2013 году, когда Павликовский выпускал свой монохромный тихий шедевр «Ида», однако отборщики по непонятным причинам проигнорировали кино, которое впоследствии выиграло Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Теперь за Павликовским смотрят пристально, отчего появление «Холодной войны» в конкурсе Канн — закономерное явление. Столь же логичным кажется и его награда за лучшую режиссуру, полученная там же. У его новой картины много общего с «Идой»: безупречная операторская работа Лукаша Зала в чёрно-белых цветах, квадратная рамка кадра, всплески джазовой музыки и филигранная лаконичность повествования (причём «Холодная война» последним пунктом впечатляет даже больше, компонуя 15 лет в 88 минут хронометража).

Однако есть в его новой картине и разительные отличия от предыдущей. Там, где «Ида» работала на медитативных долгих планах, продолжительных разговорах под статичную камеру и пыталась конкретизировать сюжет, оставив ещё и открытый конец, «Холодная война» ― импульсивное, страстное, резкое кино, целиком и полностью состоящие из недосказанностей и перескоков во времени и пространстве. Развитие сюжета здесь показано более тонко и элегантно, в двух измерениях — личном и глобальном. Мимолётные встречи Виктора и Зулы сопровождаются огромной палитрой деталей и коротких фраз, позволяющих раскрыть перед нами их роман во всей красе: его ревность, её монолог о своей недостойности, его фраза «найди себе мужика, который тебя вытерпит», её новость о «нашем первом ребёнке… незаконнорожденном» и так далее. В этом фильме, кажется, ни слова, оброненного случайно, ни кадра, использованного впустую.

Глобальные изменения нам показаны через музыку. Кино открывается с народного пения квартета стариков в деревне — под аккордеон они поют песню о любви. Эта песня пройдёт свой путь вместе с нашими героями, также изменившись до неузнаваемости. От фольклорного звучания в польской глубинки до рока и джаза во французской столице. От своей первичной цели почитания народных традиций до инструмента пропаганды и рычагов давления коммунистической власти. От увлечения всей жизни до единственного способа поддержать вкус к этой самой жизни.

Зула сочетает в себе все классические признаки femme fatale из классики романтической литературы Гёте и Кольриджа. Виктор же скорее персонаж, сошедший со страниц произведений Ремарка: лишний человек в эпоху деления планеты. Но самое главное, во многом из-за чего эти два персонажа ощущаются столь живыми и неподдельными, это трепетное отношение к ним самим Павликовским. Ведь за всем этим кроется болезненная личная история для него — фильм частично основан на жизни его родителей, кому режиссёр посвятил свою работу и чьими именами названы главные герои.

«Холодная война» ― тонкое, лаконичное кино, которое понимает всю глубину и сложность настоящей любви, пронизывающей десятилетия. В нём удивительное чувство такта, ритма двух бьющихся и рвущихся к друг другу через видимые и невидимые преграды сердец, заглушающих всё вокруг при каждой новой встрече. Павел Павликовский ювелирно передаёт дух эпохи с помощью музыки и чёрно-белых цветов, которые только помогают раскрыть удивительную палитру красок обречённой любви Виктора и Зулы.