«Планета обезьян». Война: Да здравствует Цезарь!

Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить все выдающиеся научно-фантастические трилогии, в которых каждый из фильмов выдерживал бы высочайшее качество, привносил что-то новое во франшизу, имел кассовый успех, а также получил абсолютное признание не только зрителей, но самых привередливых критиков. Новый взгляд на историю Планеты обезьян в трёх взаимосвязанных частях – как раз такой случай. Кроме того, более слаженной, качественно снятой, свежей и попросту невероятно увлекательной сай-фай трилогии не было ни больше ни меньше со времён первой трилогии культовых «Звёздных войн».

Начал серию в 2011 году Руперт Уайтт, но вскоре его эстафетную палочку подхватил режиссёр «Монстро» и «Впусти меня» Мэтт Ривз, своими двумя сиквелами удвоивший и расшивший всё, чем могло похвастаться «Восстание планеты обезьян». От восстания до революции, от революции до войны. У данной серии фильмов всегда было хорошо с последовательностью, но лучше всего она проявляется в том, как зрителю преподносят эволюцию обезьян. За два фильма нам исчерпывающе объяснили с научной и практической точки зрения, как обычные обезьяны превратились в полноценных воинов, умеющих не просто примитивно разговаривать, но и мыслить, логически и тактически. Поэтому мы встречаем начальные события триквела без доли удивления и дополнительных вопросов: люди ведут отчаянную войну за выживание с обезьянами, они проигрывают, их мало. Главная надежда людей и фактически всего человечества – безжалостный и холоднокровный полковник (Вуди Харрельсон). Цезарю (Энди Сёркис) приходится вступить в войну, которую не он развязал, но и избежать не смог. Обе воюющие стороны понимают, что на кону выживание их рода, поэтому война будет вестись до последней капли крови.

Первую ошибку, которую зритель может совершить при подходе к просмотру третьей «Планеты обезьян» – это отнестись к фильму как к летнему блокбастеру. Работу Ривза принципиально невозможно охарактеризовать как-то определённо. Это либо самый авторский блокбастер, либо самый блокбастерный артхаус. Прелесть фильма отнюдь не в экшен-сценах или взрывах (ждать которые придётся ни много ни мало 2 часа хронометража, но, поверьте, оно того стоит), Ривз поражает тоном и атмосферой своего фильма. Мрачный, аутентичный, его подход выстраивает безупречно самодостаточную картину, в которой абсолютно всё работает на единую цель. Ривз рассказывает историю столь плавно и поступательно, будто смотришь классическое кино, вроде «Самурая» Куросавы или старых вестернов с Клинтом Иствудом. Здесь также удивительным образом сочетаются комедия (во многом благодаря новому персонажу – шимпанзе Плохая обезьяна в исполнении Стива Зана) и конфликт с темами жертвенности, выживания, героизма, преданности и нравственных испытаний в моменты тяжёлой неуверенности. В какой-то миг кажется, что если бы Джеймсу Грею предложили снять блокбастер, он получился бы именно таким. Неспешным, эмоциональным, самобытным, живым и самое главное – глубоким.

Второй ошибкой может быть неправильное ожидание от подзаголовка третьей части – «Война». Ривз даже не собирается разыгрывать привычную военную драму, как и вся франшиза не стремится разыгрывать привычную фантастику. Он не показывает ужасы войны через нескончаемый поток насилия, убийств и военных сражений. Да и вообще, не ужас – его цель, ключевой мыслью фильма является тщетность войны, каким бы результатом она не обернулась, это всегда будет завершением лишь очередного жизненного цикла. Такова природа: сначала были обезьяны или потом будут, является ли человек всего лишь промежуточным звеном эволюции – вопросы в лучших традициях Дарвина, над которыми Ривз размышляет в самой подходящей для этого форме. Военный нуар, концлагеря, видовое выживание: всё это очень свежо и органично ложится на размышления об идеалах человечности и о том, что же такое на самом деле быть человеком.

Отдельного куплета в хвалебной песни фильму Мэтта Ривза заслуживают визуальные достижения картины. Спецэффекты здесь феноменальные, но изюминка серии не в просто красивых и проработанных ландшафтах, взрывах или экшен-сценах, а в технологии motion-capture. Прорисовка обезьян от фильма к фильму становится всё более детализированной и скрупулёзной (удивительно, что Оскар всё никак не дойдёт гениям специальных эффектов за их работу над франшизой), а зрители и критики уже какой год просят номинацию за актёрскую игру для Энди Сёркиса. И он её заслуживает! Цезарь изначально был крайне любопытным персонажем, мотивированным и многогранным, но в третьей части сценарий выводит персонажа на более тонкую психологическую территорию, наблюдая за его внутренней борьбой в стремлении сохранить в себе самые человечные инстинкты. В начале фильма в жизни Цезаря происходит необратимая личная потеря, которая разжигает в его душе конфликт между семьей, честью и жаждой мести. Но при всём при этом ему ещё необходимо вести вперёд весь свой народ. Ривз ставит перед Цезарем сразу несколько дилемм, как военных, так и нравственных – для Сёркиса это настоящий тур де форс актёрского мастерства, выстраивающий плотную эмоциональную связь со зрителем от начала и до конца.

Тема милосердия вводится с новым героем в исполнении Харрельсона, сменившего на посту антагониста франшизы Гари Олдмана. Решительный, бреющий лысину как Марлон Брандо в «Апокалипсисе Сегодня» (кстати, в фильм есть ещё одна отсылка на фильм Фрэнсиса Форда Копполы), полковник является никем иным, как просто слегка поехавшим военным. Хотелось, чтобы из Харрельсона получился стоящий злодей, но Ривз опять же, даже в изображении антагонистов даёт понять, что не так страшны люди, как их поступки. Вся трилогия проносит в себе мысль о том, что в вопросе кто более человечен, человек или обезьяна, ответ будет скорее в пользу второго.

Майкл Джаккино, постоянный композитор американского режиссёра на протяжении последних трёх работ, прекрасно чувствует ритм фильма, меняя свою музыку от нежной и лирической до воинственно-напряжённой. Любопытно, продолжится ли их сотрудничество над следующим проектом Мэтта Ривза, которым, стоит надеяться, всё-таки станет сольная картина про Бэтмена (и если станет, то под такой режиссурой фанаты должны не беспокоиться за качество будущего кинокомикса), ведь Джаккино сейчас любимый и самый предпочтительный композитор в кинематографической вселенной Марвел.

То, как снимает Ривз, смотрелось бы смело, оригинально и безумно атмосферно даже если бы история была о людях, сражающихся против людей. Но именно обезьяны позволяют по-новому, с необычной стороны взглянуть на природу человечности и привносят в общую картину необыкновенность, которой далеко не каждая научная фантастика может похвастаться. Отличное завершение образцовой трилогии.