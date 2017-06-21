«Трансформеры. Последний рыцарь»: Роботы Круглого стола

Прошло десятилетие с момента, как трансформирующиеся роботы впервые населили большие экраны всего мира и впоследствии всё плотнее укоренились в базовой корзине потребителя массового кино. Отлично дебютировав в 2007 году, франшиза под руководством Майкла Бэя стремительно катилась ко дну, буквально становясь всё хуже и хуже от фильма к фильму. Проблем было много: от наигранной драматургии, обилия пафоса, глупых персонажей до самого основного – отсутствия внятного сценария. Каждую часть сюжет напоминал непонятное нагромождение элементов, весьма далёких от понимания: то родовые распри в инопланетных династиях, то государственные конспирации по поводу высадки на Луну, то телепортация одной планеты на другую, то нападение на одних пришельцев другими, более мощными и старыми. Лишь в самом первом фильме нам достаточно ясно растолковали фабулу и иерархию роботов – автоботы против десептиконов, хотя даже при понятной расстановке сил, сюжет про враждующих между собой, трансформирующихся роботов был, нельзя сказать, что очень близкий нам. В пятой части наконец всё по-другому. Сменившийся состав сценаристов во главе с Акивой Голдсманом увидел корень проблемы всей франшизы – отсутствие сюжетного ядра, понятного и узнаваемого всеми. В «Последнем рыцаре» роль такого ядра исполняет легенда об Артуре и рыцарях круглого стола – сюжет, известный всем и настолько истерзанный временем и множественными интерпретациями, что для придачи ему свежести, понадобилось бы самая безумная идея. Например, вписать эту историю в мир Трансформеров. Как результат, от этого все только выиграли.

Майкл Бэй, сам того не догадываясь, своим новым блокбастером сделал крайне любопытный срез всех основных популярных тенденций в мире мейнстрима, как киношного, так и сериального. Судите сами: масштабные средневековые сражения («Меч короля Артура») – есть (причём, даже лучше, чем у Ричи). Любознательные дети лет 11-13 (четыре парня и одна очень харизматичная девчонка, в которую один из них влюбляется), наталкивающиеся на что-то сверхъестественное («Очень странные дела») – есть. Два робота, один – отважный и молчаливый, а второй вечно болтает, андроид и крайне флегматичный (своеобразные R2D2 и C-3PO из снова дико популярных сейчас «Звёздных войн») – есть. Государство объединяется с главным врагом, Мегатроном, и инициирует под его командованием отряд из десептиконов-убийц и преступников («Отряд самоубийц») – есть (даже с импровизационным «Джокером» и представлением персонажей в стиле фильма Дэвида Эйра). Один из главных положительных персонажей серии вынужден биться со своим лучшим другом («Бэтмен против Супермена», «Первый мститель: Противостояние») – есть. Один из центральных героев отворачивается от «семьи» из-за одной опасной женщины («Форсаж 8») – есть. Ясное дело, что все эти совпадения случайны и уж точно не являются копированием сюжетных элементов вышеупомянутых картин (так как большинство из них было в производстве в то же время, что и «Трансформеры»), но факт остаётся фактом: если вы пропустили по каким-то причинам самые громкие и обсуждаемые премьеры за последние полтора года, просмотр «Последнего рыцаря» поможет вам быть в теме.

Самое любопытное, что как бы кино Майкла Бэя не состояло из узнаваемых и знакомых элементов, все они образуют единого трансформера, именуемого «Последним рыцарем», который не разваливается и не тонет под весом своих составляющих частей уже через полчаса после начала фильма. И это достижение, поскольку предыдущие три картины теряли связь со зрителем уже по истечении первых 30 минут. Здесь же, скорее всего, во многом благодаря Голдсману и его помощникам удаётся поддерживать интерес на протяжении всех двух с половиной часов. В первую очередь проработан дух ленты. Первые «Трансформеры» при всех юмористических сценах были ориентированы на серьёзный тон. Вторая часть откровенно скатилась в клинически глупую комедию с нескончаемым потоком пошлых шуток. В «Тёмной стороне Луны» снова попытались вернуться на путь серьёзного кино, что получилось, конечно, лучше того, что было в сиквеле, но в целом выглядело крайне искусственно и натянуто. Про четвёртую часть говорить вообще нечего, ибо в ней не было ничего отличительного и фактически даже хорошего. А вот в пятой хорошего много, но самое главное – её тон. Перестав щёлкать переключатели «серьёзно/весело», «Трансформеры» наконец превратились в масштабное приключенческое кино. Тут огромное количество локаций – Англия, Куба, Исландия, Намибия, разные штаты в Америке. Герои всё время перемещаются с конкретными, квестовыми целями, например, найти посох Мерлина. Что-то похожее было в новых «Пиратах», там тоже Воробей и команда ищут трезубец Посейдона, но у Бэя даже этот элемент с поиском, занимающий меньше трети фильма смотрится лучше страданий Джонни Деппа на Карибских островах целиком.

Если в «Эпохе истребления» и было что-то хорошее, то это точно был Стэнли Туччи. Его персонаж в пятый фильм не вернулся, а вот самому актёру всё же нашлось местечко. Ситуация крайне забавная и зеркальная ситуации с Меган Фокс, когда актриса ушла, а её персонаж (девушка Сэма) остался. Здесь Туччи появляется в прологе, события которого развиваются в 480-х годах нашей эры. Эпическое военное сражение в стиле «Храброго сердца» с размахом Майкла Бэя. Артур, Ланселот, Персиваль, Тристан и другие рыцари Круглого стола ждут Мерлина, который обещал прийти к ним на помощь посредством магии. В бородатом и вечно пьяном Мерлине разглядеть Туччи удастся не с первого раза, но за пару своих сцен он улыбку всё же вызовет, впрочем, как и новая трактовка «магии» знаменитого колдуна.

Вернулся и Марк Уолберг, но уже в своей роли Кейта Йегера, которую теперь даже и отметить положительной характеристикой можно. Если в четвёртой части он играл примерного и ужасно нудного папашу-изобретателя (что не очень ложится на внешность мачо-Уолберга), весь фильм сюсюкающегося со своей дочкой и её парнем (отсюда и весь потенциал для шуток зажат в рамки «а ну убери свои руки от моей дочери, иначе башку тебе оторву»), здесь всё куда лучше. Теперь Кейт – легенда-одиночка, крутой парень в тёмных очках и с пушкой наперевес, который спасает оставшихся автоботов от опасности со стороны правительства. Поскольку дочь отправили в колледж (и с ней он связаться никак напрямую не может, из-за того, что за его голову назначена награда), персонаж Уолберга наконец получил почву для развития. Ко второй половине фильма он примеряет на себя куда привычное амплуа сердцееда, когда Бэй разыгрывает одну из самых любопытных любовных линий за всю свою карьеру, запуская химическую реакцию между Марком и британской актрисой Лорой Хэддок, новичком серии. Она играет героиню по имени Вивиан, заносчивого профессора из Оксфорда, неожиданно ставшей главной надеждой всего человечества (тоже неплохой ход, ибо второй раз подряд доверить Уолбергу ключевую роль было бы ошибкой).

Вернулись пропускавшие четвёртую часть агент Симмонс (Джон Туртурро) и сержант Леннокс (Джош Дюамель), что вместе с забавным «камео» Шайи ЛаБафа служит своеобразной связующей нитью с предыдущими фильмами серии. Но больше всего для мира «Трансформеров» и для закладки фундамента будущих спин-оффов франшизы заложил её новый герой сэр Эдмунд Бёртон (Энтони Хопкинс). Было опасение, что Хопкинса пустят по стопам Джона Малковича и Фрэнсис МакДорманд, знаменуя тем самым очередного пустого персонажа, сыгранного известным актёром. Но нет, этого не случилось, Хопкинсу прописали интересную историю героя, но и сам актёр, испытывающий творческий подъём после «Мира Дикого Запада» (кто заметил отсылку на сериал в самом фильме?), привнёс кое-что в «Трансформеры». Во всех предыдущих частях, даже в первой, закадровое повествование приправлялось долей навязчивого пафоса, так или иначе вгоняющего в скуку. С Хопкинсом даже рассказ про то, что Екатерина Вторая была покровительницей трансформеров, воспринимается по-другому. Исчезла та надменность серии, с которой нам рассказывали на полном серьёзе про волшебные инопланетные элементы, которые могут превращаться во что угодно. На это было смешно смотреть, поскольку это не просто глупо, это ещё и преподносится как официальный научный трактат. С пятой попытки Майкл Бэй наконец нашёл свою целевую аудиторию, в правильных пропорциях смешав юмор и серьёзность, боевик и приключение, а главное – людей и роботов.

Бюджет пятых «Трансформеров» пока неизвестен, но уж точно не меньше четвёртых (210 млн. долларов). Для сравнения, у последних «Пиратов» эта сумма ровняется 230 миллионам, и все мы помним конечный результат. «Последний рыцарь» же наоборот – показывает, куда ушёл каждый цент. С учётом весьма значимой роли Хопкинса и положенного гонорара Уолбергу, а также остальным актёрам (например, только на озвучке такие имена, как Джон Гудман, Кен Ватанабе, Стив Бушеми и Омар Си), деньги на них ушли значительные. Но, несмотря на всё это, спецэффекты и экшен-сцены в новых «Трансформерах» на загляденье. Да чего уж там говорить, если финальное сражение обставлено чуть ли вообще не в декорациях «Аватара». Внимание к каждой гайке, каждое движение робота откалибровано до мельчайших деталей, а самые смачные эпизоды ещё и смакуются в слоу-мо. Давно Майкл Бэй так качественно не ставил экшен в своих фильмах, но, возможно, он уже тогда понимал, что это его последний проект во франшизе, поэтому он просто обязан сделать его особенным.

И Бэй действительно приготовил достойное прощание. Он наполнил кино заметной долей фан-сервиса, объёдинил его с предыдущими частями, устроил настоящие бенефисы для двух главных роботов франшизы: Оптимус Прайм никогда не был столь величественным, а Бамблби столь нереально крутым. Сюжет больше не вызывает головной боли, технологии IMAX 3D создают невероятное зрелище (пока за год ничего лучше в этом формате не было), меньше глянцевых кадров, основные персонажи не настолько плоские как раньше, а второстепенные больше не раздражают своим поведением и не вызывают порывов придушить их. Эффекты, возможно, лучшие в кино на сегодняшний день, оригинальная музыка Стива Яблонски больше не находится под гнётом специально записанных композиций Linkin Park и Imagine Dragons, а Энтони Хопкинс, супротив всем опасениям и печально известным традициям франшизы, крадёт пару-тройку сцен, как нечего делать. Хорошее ли «Последний рыцарь» кино в художественном понимании – так сразу и не скажешь. Хорошее ли в развлекательном плане – безусловно, да. Более того, один из ярчайших блокбастеров года и, вероятно, лучшая часть во всей серии о гигантских роботах.