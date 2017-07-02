«2:22»: Не думай

Почему вообще стоит ходить на фильм 2: 2 я долго не мог точно объяснить даже самому себе. По сути это развлекательное кино, и свою функцию оно выполняет хорошо. Даже слишком, ибо если хочется очень досидеть до конца сеанса, то ты волей-неволей отключаешь аналитическое мышление и предаешься красивой картинке, взаимодействию двух симпатичных актеров, в чем-то даже интригующего сюжета, и в целом становится хорошо.

Хорошо, потому что перед нами несложная в целом история, где все ходы и повороты мы можем сами просчитать заранее. И это не хорошо, и не плохо, а вот что действительно плохо – огромное количество сюжетных деталей, которые появляются к середине фильма. Они возникают из ниоткуда, двигают сюжет, утяжеляют историю и бесследно пропадают. И при попытке хоть сколько-то связать все эти детали в одну канву, резко вспоминаешь жанр «Мистический триллер», и как-то желание пропадает находить логику или хотя бы толику рациональности происходящего.

Мистика тут граничит с абсурдом. Она тут не работает так хорошо, как это было, к примеру, в «Ведьмах из Блэр». Здесь мистика связывает то, что не может быть связано в целом. Убийство, которое произошло в прошлом в определенное время, в одном месте, при определенных астрологических событиях, обстоятельства которых также повторяют обстоятельства, происходящие с главными героями, и как это вообще работает? Можете вернуться к первому абзацу и в принципе вообще не задавать вопросов. Но нежели хочется, то отвечу за вас – сценарий в «2: 2» сделан отвратительно, и он совершенно не продуман.

Что до остальных же аспектов фильма, то возможным к просмотру его делает недурственная картинка. Любителям визуального ряда там будет на что взглянуть, хотя иногда и это достоинство перебивается плохим монтажом и неровно поставленными сценами, когда события перескакивают друг через друга слишком уж быстро, или наоборот. В фильме также абсолютно обычный звук, музыка слегка навивает атмосферу, но лишь слегка. Актеры здесь не играют в принципе. Да и кто они здесь? Я честно открывал страницу Кинопоиска, чтобы вспомнить имена Терезы Палмер и Михила Хаушмана, которые хорошо работают как модели, но точно не как актеры.

И мне кажется в этом фильме все так – бездумный просмотр визуального ряда вроде и радует, с другой стороны не можешь закрыть глаза на безмерную пустоту и ненужность этого кино. Но это можно спокойно назвать «кино», ибо сколько не ругать этот фильм, а он был сделан для развлечения определенного зрителя – он так и срабатывает. Но все же лучше два часа потратить на что-то более полезное.

ОЦЕНКА: 4 из 10.