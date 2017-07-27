«Матрица времени»: Школьный День Сурка

В российский прокат сегодня вышел фильм «Матрица времени». Это – мистическая драма о своеобразном «дне сурка» для девочки-подростка. Фильм снят по роману американской писательницы Лорен Оливер «Прежде чем я упаду».

Однажды старшеклассница Саманта Кингстон (ей роль исполнила восходящая звезда Зои Дойч) попадает в петлю времени. То есть, изо дня в день ей приходится заново переживать одни и те же события. Что бы Саманта ни делала, каждый день она оказывается в своей постели. На календаре – День святого Валентина, а внизу уже ожидает заехавшая за ней на машине подруга. Вместе они едут в школу, где собирают признания поклонников. А потом отправляются на вечеринку, которая из раза в раз оборачивается трагедией. А именно – смертью самой Саманты, или её подруг, или просто кого-то из одноклассников.

При этом, Саманта – одна из самых популярных девчонок в школе. Вместе со своими подругами она часто издевается над своими менее крутыми одноклассниками. Героине предстоит самостоятельно найти ошибку в своем поведении, и изменить ход событий, чтобы разорвать «петлю времени».

В первую очередь, стоит отметить, что, не смотря на такой довольно часто повторяющийся сюжет о «дне сурка», фильм интересный и наводит на очень правильные мысли. Целевая аудитория – подростки. В общем-то, не секрет, что именно в этом возрасте люди очень чувствительны и сталкиваются с непониманием окружающих или с издевательствами одноклассников. И иногда кажется, что весь мир против тебя. Лента заставляет задуматься о приоритетах и о том, что все что бы ни случилось и не происходило, это – временно. На мой взгляд, особенно полезным фильм будет для тех, кого обижают в школе. Тех же, кто обижает, он, конечно вряд ли остановит, но тоже заставит задуматься.

При этом, лента будет интересна и для взрослых. Сюжет «затягивает». Что будет дальше, и как именно Саманта попытается выкрутиться в следующий раз – загадка. Однако к концу фильм становится слишком уж приторно-сладким. Уровень доброты переходит все границы, что оставляет осадок неправдоподобности и переигрывания. А в общем, может именно так и должно быть, чтобы донести главную идею – о том, что всё, что ты делаешь возвращается.

Некоторое недоумение вызывает выбор главной героини. Саманта – далеко не самый худший вариант. Она добрая и совестливая, а её подруги ведут себя гораздо хуже. Однако это, скорее, вопросы к писательнице. Но, в принципе, это не так уж и важно. Переживания и проблемы подростков лента раскрывает достаточно полно. Так что подойдёт и нейтральный герой.