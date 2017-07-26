“Дюнкерк”: Спасение утопающих

Моменты творят историю. Но чаще всего в памяти остаются лишь события, и чем они глобальнее, тем ярче воспоминания. Тем не менее, человеческий мозг так устроен, что даже из череды событий охотнее запоминает те, которые носят положительный окрас, нежели окутанные дымкой скорби, напоминающие о поражениях, эпизодах слабости, как тела, так и духа. «Дюнкерк» Кристофера Нолана не о глобальном событии, он не о войне вовсе, а о важности и месте в потоке времени и пространстве отдельных моментов, о том, как важно эти моменты помнить. Моменты. Мементо.

Кристофер Нолан, пожалуй, самый концептуальный режиссёр нашего времени. К каждому своему фильму он подходит с определённой теорией, доктриной, которую многие путают с оригинальной идеей или же сюжетом, напоминающим головоломку, лабиринт, загадку. Нельзя уверенно заявить, что только он ко всему подходит с некой концепцией у себя в голове, многие режиссёры прокручивают то же самое, как например, Эдгар Райт в свежем «Малыше на драйве» или Джеймс Мэнголд в «Логане», но всё это именуется по-другому: всё это жанровое кино. Определение скользкое, но почему-то с трудом ложащееся на кинематограф Нолана. В трилогии о Тёмном рыцаре – концепция криминального триллера, в «Начале» – концепция фантастического сновидения, в «Интерстелларе» – научная концепция пространства и времени, а «Мементо» и вовсе целиком и полностью фильм-концепция. Отсюда и «Дюнкерк» самое концептуальное военное кино, когда-либо случавшееся с жанром.

Особенность его в том, что оно оглушительным снарядом и прерывистой пулемётной очередью проходится по квинтэссенции военного кино. Годами, десятилетиями кинематографисты различных мастей старательно выводили на первый план человека, героя. Простого солдата, становящегося героем, бравого воина, отстаивающего свою доблесть и отвагу. Или случайных людей, в трудную минуту готовых пожертвовать собой ради кого-то, став таким образом в глазах зрителя тем самым желанным «героем», за которым он и пришёл на военное кино. «Спасти рядового Райана» Спилберга, «Пёрл-Харбор» Бэя, «Чёрный ястреб» Скотта, да и далеко ходить не надо – прошлогодний «По соображениям совести» Гибсона. Нолан же, очевидно, не из нашего мира, как впрочем и его «Дюнкерк». Здесь на первый план выходят моменты, а не события, вроде Второй мировой. Место классического и порой излишнего героизма заняли человеческий страх, уязвимость, базовые инстинкты и, как результат, трусость, которые приглушают и честь, и отвагу, и храбрость, обычно питающиеся надеждой, верой да любовью к Родине. Нет, ты, конечно, попытаешься спасти жизнь товарищу, которого свои же солдаты хотят скинуть с корабля, посчитав балластом, шпионом или ещё кем, но это лишь отголоски совести, сам же ты вместо него не пойдёшь, зная, что моментально словишь пулю. Лишь робко крикнешь о справедливости, и на этом всё. Потому что жить хочешь, хочешь домой, а кто не хочет? О каком героизме может идти речь, когда на кону выживание? Выжить – вот что бывает порой тяжелее всего. Неважно, первый ли это твой бой, или же ты уже навидался войны, видел трупы, убивал, умирал в своей душе – перед лицом страха мы все беспомощны. Кто-то может это принять, смириться с неизбежным, медленно пикируя на вражеский пляж, кто-то же – отнюдь, умоляя и психуя, лишь бы только больше не возвращаться в пекло, даже если там им самое место в данный момент.

Что же всё-таки случилось в Дюнкерке? В 1940 году Уинстон Черчилль произнёс свою знаменитую речь «Мы будем сражаться на пляжах», описывая тотальную эвакуацию с пляжа и гавани города Дюнкерк во Франции. Тогда немцы вплотную прижали англо-французские войска, и если бы не труднообъяснимая оплошность Гитлера, решившего вдруг остановить наступление, то судьба Коалиции в той войне была бы предрешена. Но благодаря замешательству немецкой армии вместо предполагаемых 45 тысяч военных, было спасено 338 226 французских и британских солдат с того самого берега. Однако кроме стойкости союзных войск в осадном положении и медлительности немцев важную роль сыграл ещё один фактор: к спасательной операции добровольно присоединилась горстка мирных жителей ближайших городов и поселений, направившихся в пекло событий на частных яхтах, катерах, рыболовных суднах и пассажирских паромах. Пока власти берегли свои самолёты и морские судна, готовясь к следующей битве, на помощь в этой пришла Родина.

Нолан, чьи фильмы в любимых у каждого второго пользователя IMDB и Кинопоиска (по крайней мере один из тройки «Тёмный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар»), несмотря на приверженность к умному кино, глубокому и многослойному постоянно в той или иной мере играет на зрителя. Будь то робкие попытки шутить, шершавое осмысление темы любви в сугубо научном контексте или банально – привлечение исключительно звёздного актёрского состава. «Дюнкерк», как и его создатель, не от мира сего. Да, тут задействованы такие гиганты, как Том Харди, Кеннет Брана, Джеймс Д’Арси, Киллиан Мёрфи, Марк Райлэнс, на фоне можно услышать голос Майкла Кейна, да и вообще сам Гарри Стайлс (который, к слову, удивляет) из One Direction, рёв фанаток при упоминании имени которого превосходит шум от бомбардировки эсминца. Нолану же плевать на громкие имена в своём творении, никто не получит самую яркую линию, самую запоминающуюся фразу, лишь только потому что он популярен. Ему неважно звезда ты или совсем ещё молодой, неопытный актёр вроде Финна Уайтхеда или Тома Глинна-Карни (кто знает, может, зажгутся и эти звёзды через год-другой), все вы – лишь части одного единого механизма, работающего как часы. Звучащего, как часы. Очевидно, что Ханс Циммер, работая над саундтреком к новому фильму Кристофера Нолана, вдохновлялся предыдущим. Ибо ещё в «Интерстелларе», когда герои прибыли на планету Миллера, где, как вы помните, один час равнялся 7 земным годам, музыкальная композиция Циммера состояла из звуков тикающих часов, ибо время в той сцене играло, так сказать, основополагающую роль. В новом фильме этот эффект получил распространение на весь саундтрек, вкупе с филигранной режиссурой создавая постоянное, невыносимое, рвущее все возможные нервные клетки напряжение.

Раз речь зашла о режиссёрской работе, то «Дюнкерк» хочется назвать самым зрелым фильмом британского постановщика. Он впервые за долгие годы погружён в собственную концептуальную идею, напоминающую срез моментов, захватывающих неделю, день или час. Нолан не играет на публику, не балует искушённого зрителя ожидаемыми загадками и головоломками, не даёт нам очередного шанса полюбить актёров, которых мы и так любим. Он ни на кого не равняется и не кричит своей драмой о наградах, о наконец уже заслуженном признании, хотя «Дюнкерк» уж точно за несколько статуэток будет отчаянно бороться – звук, монтаж, музыка Циммера, холодная, но постоянно в гуще событий камера Хойте Ван Хойтема, да что уж там, наградив номинациями за режиссуру и лучший фильм академия не прогадает. Но всё это не цель Нолана, он даёт это понять, сняв свою самую «нетипичную» (как любят говорить преданные фанаты режиссёра) картину, неожиданную, радикальную, концептуальную. Будто бы к нам на мгновение вернулся тот самый Нолан, что подарил миру шедевр под названием «Мементо». Да, тогда он поначалу тоже хотел (скорее по неопытности и непопулярности) сыграть на зрителя, позвав на главную роль Алека Болдуина, но не срослось, пришлось брать не столь известного в те времена Гая Пирса, и ведь не прогадал! Снял кино, как сейчас модно выражаться, не для всех. И вот спустя, сколько, о боже, целых 17 лет, Крис снова написал и срежиссировал фильм, о котором будут долго спорить, долго трактовать, кто-то даже ненавидеть, но всё это будет лишь только подтверждать гениальность постановщика.

Обманув все ожидания, Кристофер Нолан снял концептуальное военное кино, для которого приготовлена отдельная ниша в истории, где уже расположились события в Дюнкерке, тщательно разобранные на моменты режиссёром. Эпичность действий граничит с клаустрофобическими сценами, человеческая драма с людской безысходностью, нагнетающая атмосфера с захватывающими воздушными и морскими эпизодами: всё это под тикающий аккомпанемент гениального Циммера и в объективе расчётливого Ван Хойтема. Помните «Мементо»? Memento «Дюнкерк».

