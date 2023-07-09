В интернете народ активно обсуждает волнения во Франции, переросшие в уличные беспорядки и погромы. Кто за французов переживает, кто наоборот по их поводу злорадствует, кто на Макрона наезжает, обзывая его всячески (и вот это как раз понять можно – до того он со своим кружением вокруг Украины у нас всех достал…), кто проводит параллели между мигрантами в России и в Европе и строит чернушные прогнозы насчёт наших “понаехавших”… Между тем, у нас всё далеко не так плохо, как кажется, хотя и не так хорошо, как хотелось бы. Поскольку и мы не Франция, и мигранты, которые к нам едут, не с Ближнего Востока и не из Африки, и Путин не Макрон. Последнее особенно заметно, когда пытаешься проанализировать то, чем они занимаются на посту президентов своих стран…

В России никто не будет платить людям деньги, достаточные для того, чтобы на эту сумму прожить, не работая, лишь бы они только попали на территорию страны. У нас если даже работаешь, далеко не факт, что денег этих тебе хватит, чтобы прожить не то, чтоб как сыр в масле катаясь, но даже весьма скромно, не говоря уже о том, чтобы содержать семью. Соответственно, дурью маяться точно некогда, а если среди мигрантской молодёжи такого рода люди есть (а они есть, причём далеко не только среди мигрантов – среди молодняка чисто российского их более чем достаточно), то им легко может достаться от окружающих – и сильно. Никто не пробовал себе представить реакцию НАШЕГО человека, если ему машину подожгли или в дом вломиться попытались? Убьёт, не заморачиваясь выяснением причин!

Во Франции от этого давно отвыкли. Издержки европейской толерантности и импотенция полиции, доведенная до максимума. Плюс – попросту боятся связываться. Плюс левых очень уж много, для которых действия погромной шпаны – это справедливый протест угнетённого населения, которое надо всячески поддерживать в их борьбе с зажравшимися буржуа. Ну и про местные революционные традиции забывать не надо. Как-никак, третий век подряд бузят. Приучились к этому сами и начальство французское приучили до полной потери чувства меры… Ну и, понятно, как уже сказано, Макрон не Путин и, добавим, не Лукашенко – обычный капризный французский болтун с комплексом неполноценности. Бедная, бедная Франция…