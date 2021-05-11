{ 11 мая 2021 }

Гражданская война во Франции

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Обращение отставных французских генералов по-поводу того, что Франции на фоне разгула исламизма и молодёжного бандитизма может грозить гражданская война, страшно не понравилось её руководству, однако было поддержано действующими военнослужащими, что для Пятой республики очень нехарактерно. Последним, кто столкнулся с оппозицией со стороны военных был де Голль, но он-то сам был генералом, и не паркетным, а боевым. Не говоря уже о его роли в том, что Франция после войны не только не получила по заслугам за всё то, чем помогала Гитлеру, но, напротив, нечаянно-негаданно оказалась в числе держав-победительниц. Хотя, вспоминая всех её коллаборационистов, начиная с маршала Петэна, понимаешь, что ей там точно было не место.

Однако, Макрон не де Голль. То есть он даже не Ширак и не Миттеран. Все следующие, его непосредственные предшественники на президентском посту, мельчали, мельчали и домельчали до Макрона, человека столь же амбициозного и самовлюблённого, сколь никчемушного и пустого. Нет, сам-то он себя таковым не считает, но даже самые преданные его сторонники вряд ли сообразят, что можно ему поставить в заслугу за все годы его правления. Теракты? Экономические проблемы? Коронавирус? Взлёт криминала? Неспособность справиться с анархистами, засевшими в «Шарли Эбдо», стоящая Франции человеческих жизней? Протесты «Жёлтых жилетов»? Ну, да, есть ещё «Нормандский формат», так он тоже не работает и работать явно не будет…

Макрона не зря во Франции называют «Путин со скидкой» или «Наполеон с двумя скидками». Что для французов звучит унизительнее, можно только догадываться. И если уж дело дошло до того, что местные военные, традиционно политически нейтральные, начали по текущей ситуации в стране высказываться… Интересно, если они его в итоге с поста попрут или к власти в результате самой обычной для Франции демократической процедуры придёт Марин Ле Пен, будут в этом с точки зрения западной прессы виноваты Петров и Боширов? И если Макрон-таки доведёт ситуацию в стране до масштабного вооружённого противостояния, как скоро в этом обвинят ГРУ? Больше-то некого. Не сами же французы, а тем более их президент, будут в этом виноваты…

Евгений Сатановский


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