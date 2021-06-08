Пощёчина президенту Франции

Пощёчина, полученная президентом Франции от первого же, с кем он попытался поздороваться в ходе поездки по провинциальным городам этой страны, пришедшего на встречу француза, показательна и с точки зрения отношения местных избирателей к своему президенту, и в качестве примера для подражателей, которые, осмелимся предположить, будут многочисленны — и не только во Франции. Современная популистская демократия западного толка предполагает прямое общение политиков первого ряда с населением и журналистами, так что получить под камеру по физиономии может каждый из тех, кто претендует на что-то существенное в государственной иерархии — по крайней мере, стран европейского типа.

Охрана может и не сработать. С Макроном же она не сработала… Шансов отбиться у нынешних властителей политических дум мало: на болевой приём руку, пытающуюся нанести удар перехватить, в автоматическом режиме, не раздумывая, разве что Путин может, а других таких в мировой политике на его уровне нет. При этом Макрону ещё повезло, что он французский президент: американцы своих просто пристреливают — вошло в привычку и давно стало традицией. На худой конец — не до смерти, так, подстрелить, в порядке покушения… Самая старая демократия Запада, как-никак. Законодатели мод. Но у французов свои обычаи, имеют право. В конце-концов, народ, который производит столько сортов сыра и вина, не говоря уже о прочих достижениях высокой французской кухни…

Впрочем, не будем о грустном. Не случайно все французские политики, включая оппонентов и противников Макрона, историческую пощёчину осудили. Что они про себя думали, другой вопрос, но на публике выразили со своим президентом солидарность все, как один. Хотя, говоря по чести, официальная версия, насчёт «попытки пощёчины», с учётом растиражированного видео, где было отлично видно всё, что произошло, выглядела так же жалко, как идея о том, что инцидент был спровоцирован внесистемной ультраправой организацией. Ну да, ну да. Как же истинный француз своему любимому президенту может по мордасам дать! Кстати, если бы ударила его дама, её бы тоже задержали, или, следуя легендам, насчёт французской галантности, Макрон, тонко пошутив, отпустил бы её с миром?

Несколько напрашивающихся вопросов. Какова роль в произошедшем наших Петрова и Боширова, с учётом того, что задержали двоих? И вообще, при чём здесь ГРУ, Путин и Россия? Не может же так быть, чтобы совсем ни при чём? Опять же, где «Новичок»? Неужели, без него обошлось? Нет ли в произошедшем белорусского следа? Помнится, Макрон такие обещания Тихановской давал, что как честный человек должен был бы на ней давно жениться… Нет ли следа украинского? Нормандский формат, не оправдавший ничьих ожиданий, разочарование Зеленского, то-сё… Кто следующий? Борис Джонсон, Столтенберг, или ещё кто? Много кандидатов. Какую карикатуру поместит на Макрона «Шарли эбдо»? И, наконец, Макрон и дальше будет претендовать на роль европейского лидера,