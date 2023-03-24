Митинги и беспорядки во Франции

Митинги и беспорядки в Москве жутко интересовали американцев, французов, британцев и проч. На каждого из жидких тысяч недовольных в центре Москвы или Питера приходилась по статье в западной прессе. Но стоило выгнать из России всех «независимых» журналистов, стоило сбежать из страны великим воинам света, не дававшим спокойно гулять по центру столицы в выходные, как все прекратилось — и попытки устроить московский майдан, и публикации о российской оппозиции. В «изгнании» она так хорошо ест, что, похоже, совершенно забыла, что Родину нужно спасать. Мы уж тут сами спасаемся — и ничего (плохого). Тишина, благодать, разве что погода так себе.

Уже больше недели во Франции серьезные волнения на фоне пенсионной реформы и несущественного поднятия пенсионного возраста. Вчерашний день стал переломным — уровень насилия достиг апогея. Сотни задержанных «мирных активистов», сотни раненых полицейских. Учитывая, что на улицы в четверг вышло по разным оценкам от 1 до 3,5 миллиона человек, ресурс у протеста еще большой.

Конца и края этому не видно. Макрон дал понять, что проблемы индейцев шерифа не волнуют, а уровень его поддержки рухнул. Варианта глобально два — власти все-таки прогнутся под натиском забастовок и беспорядков, или утопят их в крови и слезах (дубинки и слезоточивый газ никто не отменял). В Штатах тем временем предпочитают писать об ужасах ядерных испытаний КНДР и убийстве американских солдат в Сирии — их убили «связанные с Ираном беспилотники». А что американские солдаты забыли в Сирии?..

Можно сколько угодно смеяться над сурковской (и кто там сейчас вместо него) пропагандой, сколько угодно возмущаться вездесущестью нашей полиции. Но что-то подсказывает, что господин Макрон не отказался бы сейчас от людей, которые вовремя донесли бы до него реальные риски и масштабы возможных протестов. И уж точно был бы рад, если бы в его окружении были спецы, способные объяснить широким массам, что пенсионная реформа — необходимость на фоне непростой демографической ситуации.