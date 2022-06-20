Усиление «партии мира» во Франции

Участие европейских лидеров в санкционной войне против России возвращается им бумерангом не только в виде потери благосостояния граждан, но и их симпатий. Первым показательным примером стала Франция — там с небольшим интервалом идут президентские, а потом парламентские выборы, результаты которых как бы подтверждают друг друга. Однако в этот раз этого не произошло: хотя в конце апреля Эмманюэль Макрон и смог победить на президентских выборах, но в июне его партия успех повторить не смогла. В результате, президентский блок «Вместе!» потерял абсолютное большинство в парламенте — он получил 38,11% голосов избирателей и 245 депутатских мандатов. По словам премьер-министр Франции Элизабет Борн, сложившаяся в Национальном собрании ситуация беспрецедентна и даже опасна.

На президентских выборах Макрону, в некотором смысле, повезло — его победе способствовал «эффект сплочения нации» на фоне кризиса на Украине и традиционная французская избирательная забава a la в последнем туре голосуй хоть за черта лысого, лишь бы не за правого. Однако парламентские выборы показали, что «холодильник» превозмог вышеперечисленные факторы — общество устало, победнело и пламенные речи «Маню» (Макрона) все меньше его заботят. Для России это важно тем, что теперь политика Макрона должна будет сильнее учитывать интересы наступающих ему на пятки сторонников Меланшона и Ле Пен. А эти политики резко негативно относятся к противостоянию с Россией, тогда как правительство Макрона уже отметилось высказываниями о «тотальной финансовой и экономической войне» против Москвы. В этой связи можно ожидать усиления «партии мира» во Франции и с нетерпением ждем выборов в других европейских государствах, которые могут повторить тренд, заданный Парижем.