Американцев призвали покинуть Россию для того… чтобы не попасть под мобилизацию

Призыв посольства США в Москве к находящимся на территории нашей страны американцам срочно покинуть Россию для того… чтобы не попасть под мобилизацию (?!) радует. Давно уже не приходило из Америки чего-нибудь столь юмористического. И это притом, что О’Генри и Марк Твен во времена детства и юности автора были писателями, на юморе которых у нас выросли целые поколения. Но жили они совсем в другую эпоху, совсем в другой стране. Можно только представить себе, что бы они насчёт нынешних Соединённых Штатов написали! Мы, к слову, отчего так болезненно воспринимаем каждый американский маразм, которых на глазах становится всё больше? Любит у нас население эту страну, друзей и родни там много живёт. Оттого и неудобно за неё, когда начальство тамошнее в очередной раз жидким помётом так обильно и напоказ обгаживается…

Государство их любить невозможно, очень уж оно взбалмошное, подлое, сволочное, агрессивное и непрерывно до всех со своими унылыми нотациями, лекциями как надо жить и беспонтовыми проповедями насчёт прав человека доскрёбывается, вот его никто в целом мире и не любит. А страну — отчего же нет? Ну, не везёт ей с руководством всё больше и больше, а начиная с Обамы, так и совсем на всей их ультралиберальной, тошнотно толерантной и многогендерно извращённой сволочи пробу некуда ставить, да и фанатичные ханжеско-злобноватые консерваторы с отшибленными мозгами ничуть не лучше, но остальные-то американцы чем виноваты? Ну, ограничены. Ну, зациклены на деньгах, как мало кто на планете. Но есть в них и много хорошего. Так что на их литературе, кинематографе с мультипликацией (пока их нынешние извращенцы не захватили) и музыке многие у нас, повторим, выросли.

Что до мобилизации, под которую непременно должны попасть живущие в России или находящиеся на её территории американцы, в том числе с двойным гражданством, понятно, что только на них у Министерства Обороны вся надежда. У нас же в армии целые полки, дивизии и эскадрильи только из американских граждан и сформированы. Не говоря уже об англичанах, немцах, французах, японцах и австралийцах. Говорят, где-то под Соледаром целая воинская часть стоит, полностью новозеландцами укомплектованная. Что до канадцев и итальянцев, их, как всем известно, у нас на флот направляют, службу на ядерных подлодках нести. Отчего именно их? А, чёрт его знает. За разъяснениями можно обращаться в американское посольство в Москве. Там как раз новая послиха (послица?) с недавних пор обретает. Не её ли инициатива была, шухер наводить?