США призвали Россию взять на себя ответственность за прекращение войны на Донбассе

Пресс-служба посольства США на Украине призвала Россию взять на себя ответственность за прекращение войны на Донбассе. Вряд ли для американцев это означает необходимость взятия российскими войсками, либо ополчением Новороссии, при их поддержке, Киева, свержения безумного, правящего там сейчас режима, и превращение Зеленского в нового Керенского. Хотя, кто знает? После того, как он к Байдену до того назойливо приставал и всячески его домогался, что его американские медиа «президентом Левински» обозвали… Или там сначала надо не слишком большие, выделенные его правительству Вашингтоном, деньги распилить? Благо, все те американские чиновники, которые в деле, без своей доли не останутся. Затем и лоббировали!

Ну, американские дипломаты известны своим умением говорить и писать не к месту и не ко времени, влезая в чужие, совершенно их не касающиеся дела. Это их фирменный стиль и он один для всех стран, в которых им приходится работать. Удивительно плохо воспитанные и мало что соображающие в дипломатии и этикете люди. Но хоть языкам аборигенов их кто-нибудь мог научить? Или с этим в Америке теперь такие же проблемы, как и со всем остальным? Поскольку говоря по-русски они именно, что предложили России напрямую вмешаться в войну на Донбассе, где пока российских частей не было, и наконец-то её прекратить. А раз украинские власти, которые эту войну в своё время развязали, Минские соглашения на всех уровнях выполнять категорически отказываются…

В конце-концов, сколько можно над собственной страной издеваться? Не хотят добром, можно и через принуждение к миру — как в Грузии не так давно и случилось. Там тоже Саакашвили себя вёл чрезвычайно неконвенционально, беспредельничал и всячески хулиганил. И в итоге дохулиганился. Причём глупостей он в то время наговорил и сделал куда меньше Зеленского и его команды, при одном взгляде на которых у очень и очень многих палец так и пляшет на курке — и на Украине, и за её пределами. Так что можно только надеяться, что действующее российское руководство не только услышит обращённый к нему призыв работающих в Киеве американских дипломатов, но и на него откликнется. После чего война на Донбассе будет прекращена — аж до самой бывшей советской границы Украины…