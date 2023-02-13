{ 13 февраля 2023 }

Тоби Фокс — гений

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Тоби Фокс — композитор и разработчик видеоигр. Он создал в одиночку Undertale, один из самых знаковых инди-проектов в истории игропрома. Пускай и выглядит как нечто, что вписывается в индустрию поздних восьмидесятых. Undertale это мета-мета игра, которую вот реально желательно пережить всем, кто любит интерактивные развлечения.

А еще у Тоби Фокса сейчас 3,3 миллиона активных слушателей на Spotify. При том, что синглы он не выпускает, а на самой площадке фигурирует только в очень нишевых плейлистах (типа webcore и liminal). Я прошелся по списку самых популярных игровых композиторов и ни у кого нет таких показателей даже и близко. Понятно, что теоретически можно сравнить с Хансом Циммером, раз он для коловдютей музыку писал, но мы делать это не станем.

Просто факт — десятки лямов прослушиваний у чувака, который в свои 24 года написал полтора часа саундтрека, используя только FL Studio. И это все не просто слушают, как фоновый эмбиент, но и мутят тысячи тиктоков, позволяя трекам жить в медиапространстве спустя годы. В 2021 мне казалось, что такая популярность временная, но это актуально до сих пор.

Вот три примера (щелкаю пальцами и на экране появляются треки, которые вы наверняка слышали).

1. Falling Down. Популярно сейчас в слоуэд-реверб вариации

2. Shop

3. Dogsong

Статус культовой босс-темы получила, конечно же, Megalovania. На YouTube у нее столько же прослушиваний, сколько на некоторых очень популярных аниме-опенингах, которые пересматриваются миллионами зрителей. «Мегалования» настолько глубоко врезалась в нашу реальность, что даже звучала перед Папой Римским, исполнялась симфоническим оркестром (весь саундтрек) и стала культурным феноменом.

Если бы я начал записывать видеоэссе про музыкантов, то Тоби Фокс был бы одним из первых в списке. Поговорим про него снова через два года.

Тихое Место


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