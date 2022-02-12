{ 12 февраля 2022 }

Американцам рекомендовано покинуть Украину

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Американцам рекомендовано покинуть Украину под тем предлогом, что вот-вот на неё русские нападут. Под что туда и спецназовцев западных везут, и вооружения подтаскивают, и боевиков исламистских эрдогановских, как до того в Карабах, перегоняют, и провокации с химическим оружием готовят, и видеосюжеты насчёт нападения донецких ополченцев на позиции ВСУ и, зачем-то, на мирных граждан снимают… В общем, как писали когда-то в советской прессе, «бьют барабаны войны». И тут совершенно неважно, чего хочет Киев и зачем всё происходящее его соседям, типа Польши и кураторам, американским и европейским. Для кого-то из них война — часть прибыльного бизнеса, кто-то искренне верит, что в результате неё Россия развалится, а кто-то вообще ни о чём не думает за неимением мозгов в головах.

Существует у аналитиков также вполне обоснованная теория насчёт того, что в западной экономике назрел очередной кризис и надо схлопнуть раздувшийся пузырь без большого ущерба для тех, кто там всем руководит. Слишком уж большая диспропорция возникла между реальным сектором и виртуальной экономикой, слишком большие деньги стоят на кону и если для того, чтобы разрешить проблему, попутно сделав сверхбогатых ещё богаче, за счёт всех остальных, надо пожертвовать Украиной и рискнуть войной с Россией, так тому и быть. Ну, тоже возможно. Именно такую версию наши разговоры в «Нормандском формате», а также встречи с американцами, англичанами и чиновниками НАТО и подтверждают. И тут уж только от российского начальства зависит, вести ли дальше эти бессмысленные толковища, или прервать их, не тратя время на метание бисера перед парнокопытными.

С военной точки зрения ловить противника надо на пике его готовности, но перед тем, как он нанесёт удар — на встречном движении. Кто первый моргнёт… С традиционной политической — мы первыми ударов не наносим, не поддаёмся на провокации и ждём начала агрессии. При этом удивительное сочетание трезвого осознания реальности и приверженности демократическо-либеральным теориям, в соответствии с которыми не так давно страну мы уже один раз потеряли и живём пока на оставшейся от неё половине, имея в качестве развлечения всё то, что имеем на ставших независимыми бывших национальных окраинах, продолжает царить в высших эшелонах российского руководства. Понимает ли оно, чем может закончиться такое сидение на двух стульях? Наверное. Беда в том, что его западные визави давно уже ничего не понимают. Так и прут на всех парах навстречу лобовому столкновению. И Украина тут уже совсем ни при чём…

Евгений Сатановский


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