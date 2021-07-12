Обсуждение того, к чему приведёт уход американцев из Афганистана, более напоминающий обвальное отступление, продолжается. Вариантов немного. Первый, наиболее вероятный: талибы берут под контроль всю территорию страны, зачищая остатки администрации Ашрафа Гани, большая часть сторонников которого, спасая свои жизни и жизни своих близких, переходит на их сторону. Они успешно исламизируют в свойственном им радикальном стиле северян – таджиков, узбеков и туркмен, после чего история с “Исламским государством” повторяется, на сей раз в Средней Азии и Казахстане, с неизбежным выходом на территорию России.

Китай, которого это тоже касается, отобьётся. Что до Турции, всё более активной и на постсоветском пространстве, и в Афганистане, она и с ИГ общий язык нашла, а с талибами тем более найдёт. Эрдоган каких угодно исламистов в Сирии приветствовал, включая выходцев из вышеозначенного региона, и сейчас их в Идлибе от российских ВКС и войск Асада прикрывает. Да и в Ливии и Карабахе их услугами пользуется. Обстрелянные боевики за не очень большие деньги всякому строителю империи нужны, а религиозно и социально близкие, тем более. Тот самый случай. Для нас – далеко не самый лучший сценарий, тем более, что со стоящим за талибами Пакистаном турки превосходно друг друга понимают.

Второй вариант развития событий. Афганистан разваливается по сценарию, вкратце обозначенному генералом Дустумом. Пуштунские районы юга берёт под контроль и патронирует Пакистан (объяснил бы только кто, зачем это Исламабаду надо), север отделяется, то ли образуя Южный Туркестан (кто его, кстати, возглавлять будет – не Дустум ли?), то ли уходя прицепом к постсоветским республикам, которым, говоря по чести, такой подарок совершенно не нужен. Переварить те нищие и с точки зрения постсоветских среднеазиатских начальников, дикие районы, которые населены их афганскими соплеменниками, они не смогут. И подчинить их себе не смогут. Абсолютный тупик.

Средняя Азия и так после распада СССР никак не опомнится. Экономика в минусе, национальные элиты коррумпированы, свои собственные исламисты наседают, одна только демография в плюсе. Вот, им ещё афганских туркмен, узбеков и таджиков на свою шею не хватало. Благо их, по крайней мере, если говорить о таджиках, намного больше, и они их искренне презирают и считают, после пребывания в составе Российской империи и СССР, русифицированными безбожниками. Проходили уже, на примере Азербайджана. Там после распада СССР тоже границу с Ираном открыли – у местных националистов были иллюзии. Очень быстро пропали.

И это мы даже не вспоминаем о том, до какого уровня доведена экономика Афганистана, где кроме наркопроизводства, после падения режима Наджибуллы, правления моджахедов, талибов и 20 лет американского присутствия, мало что осталось. А по закону сообщающихся сосудов, если эту большую головную боль объединить с теми, которые из себя представляют нынешние республики Средней Азии, они друг друга не торпедируют, а только усилят. Так что в перспективе – взрывной рост политической нестабильности, наркотрафика, радикального исламизма и новый вариант “Исламского государства”, в варианте близкого ему по духу “Движения Талибан” у нас под боком. Шикарная перспектива.