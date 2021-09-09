Бегство американцев из Кабула

Что в картине бегства американцев и из союзников из Кабула (а это именно бегство, кто бы что по этому поводу ни говорил и как бы ни пытался возражать), потрясает, так это то, до какой степени там никто ничего из американского военного командования ни с кем не согласовывал, включая ближайших союзников. Тех же англичан, с которыми они не только говорят на одном языке, но и являются ближайшими военными партнёрами со времён Черчилля, ещё до возникновения НАТО. Мат-перемат и мордобой на всех уровнях, до генералов включительно, у Северных ворот Кабульского аэропорта. Британские парашютисты, которым пришлось проламывать его ограду, потому, что внутрь ни их, ни их подопечных американские десантники не пропускали. Ужас-ужас. И это ещё очень мягко сказано…

Самолёты, улетавшие из Кабула пустыми и полупустыми, потому что там ни о какой логистике не могло быть и речи, притом, что десятки тысяч людей, работавших на западные страны, которые 20 лет держали Афганистан под контролем (или делали вид, что его держат под контролем), пытались спастись, улетев из страны. Большая их часть так и осталась в Кабуле, включая сотни и тысячи граждан государств западной коалиции. И, кстати, помимо американцев, никто, кроме англичан, «своих» вывезти даже и не пытался. Сплошная паника, беспредельный бардак, путаница, некомпетентность, трусость, подлость и шкурничество. Очень напоминало сцены эвакуации из фильма «Служили два товарища» или булгаковского «Бега». И это крупнейший в мире, наиболее агрессивный, вооружённый, богатый и продвинутый военно-политический альянс?!

Выводы из произошедшего ещё предстоит сделать. Однако, диагноз можно ставить уже сейчас. Ни о какой серьёзной координации в НАТО в условиях малейшего сбоя заданной программы, не приходится и говорить. Никто никого из их союзников какого угодно уровня не будет защищать, прикрывать или спасать, вне зависимости от того, сколько на них потрачено денег. Гнать всю эту шарагу с постсоветского пространства в три шеи можно хоть сейчас — было бы желание. А вот, что действительно грустно — исторические параллели, которые эта ситуация навевает. В своё время Византия с Ираном воевали не на жизнь, а насмерть. В том числе, соперничали в Йемене. Примерно, как сейчас американцы нас гнобят и пытаются китайцев ущемить. А потом вышли из пустыни арабы, которых никто в расчёт не брал, и так всех придушили… Радикальные исламисты читать умеют и история им не чужда. Дорого миру будет стоить провал Штатов в Афганистане.