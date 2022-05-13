{ 13 мая 2022 }

Украинским беженцам трудно попасть в Великобританию

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Вот так всегда получается с попытками куда-то влезть через «задний кирильцо», как говаривал в одной из своих знаменитых миниатюр гениальный Аркадий Райкин

Беженцам с территории 404 крайне трудно попасть в Великобританию (что характерно, из всех западных стран Великобритания, пожалуй, громче всех и активнее всех топит за продолжение войны в Каганате до последнего галушкинца, но брать беженцев почему-то не хочет, пока берут только тех, у кого есть уже родственники с правом проживания на территории соединенного королевства), так они решили пролезть на благословенные острова через Северную Ирландию…

В Северной Ирландии таких ограничений для «беженцев», как на территории остальной Великобритании, нет, принимают всех, а уж потом через Северную Ирландию можно и в ЛондОн вожделенный…

Но не тут то было… Наши многомудрые чиновники с ходу просекли тот факт, что через Северную Ирландию в страну понаедет множество хохлов (нам бы тут с карибскими эмигрантами разобраться, да с последствиями военных и колониальных приключений Британии в Африке и Афганистане с Ближним Востоком), а этого счастья им тут совсем не нать, посему наше министерство, отвечающее за иммиграционные процессы, не исключает того факта, что всех хохлов, въехавших в Великобританию через задний ирландский проход, будут отправлять на фильтрацию в Руанду…

Одного понять не могу — за что британцы так ненавидят несчастную Руанду? Мало было там несчастным кровавых разборок между тутси и хуту, так еще хохлов им, чтоб не расслаблялись…

 

Люсинэ Аветян


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