Как использовать итальянскую военную технику

Разъяснение главы МИД Италии высшему украинскому начальству, что итальянскую военную технику, отгруженную Римом на Украину, НЕЛЬЗЯ использовать для ударов по российской территории, а предназначена она только и исключительно для того, чтобы «гражданские люди могли останавливать танки», трогательно до слёз. Понять бы ещё, чего в этих словах больше: откровенного цинизма, детской наивности или фантастической глупости. Или, может, он решил с Зеленским посоревноваться: кто из них лучший юморист? Шикарные они там все ребята! Вроде Маска, который Рогозину объясняет, что «Азов» не нацисты и его техника у них — это ничего, нормально. Это примерно как с заявлением нашего Мединского насчёт того, что переговоры с украинской стороной продолжаются «дистанционно». До колик смешно, только смеяться совсем не хочется. Другие чувства вызывает.

Впрочем, Мединский как вышел в Стамбуле неожиданно для всех к микрофону, со своими комментариями, насчёт хода этих самых «переговоров», так у огромного большинства тех, кто его там видел, вызывает чувства неоднозначные, но исключительно сильные. Мало кому за несколько минут удавалось снискать до такой степени единое всенародное отношение к своей персоне. Раньше оно только у тех было, кто с ним лично по работе пересекался, либо по каким другим надобностям, а теперь стал популярнейшим у десятков миллионов человеком. Уметь надо! Правда, долго потом и ему, и всем, кто был рядом, и многим из тех, кто рядом с ним не был, пришлось объяснять, что именно имелось в виду и что все они, которые его своими глазами видели и своими ушами слышали, целой страной, вроде как, получается, совершенно неверно поняли…

И при этом он эти свои недоброй памяти, не к месту начатые, ничем хорошим не отмеченные и ничем хорошим кончиться не могущие переговоры, оказывается всё ещё продолжает. Дистанционно. А на дворе май, День Победы, и лёд на реках по всей стране растаял. Вместе с прорубями, куда за такое спускать положено — рыб кормить, да биологию речного и озёрного дна изучать. Течения там, освещённость, наличие планктона, состояние донного ила… Кстати, главы итальянского МИДа это тоже касается. Такая ценная информация от него Киеву, насчёт поставленной ему военной техники, пошла! Так и видится боевик «Азова» или какая другая сволочь, которая этим инструкциям следовать будет… Так что, топить в проруби, рядом с любителями переговоров — однозначно. Что с итальянцами у нас всю дорогу и бывало. И при Наполеоне, и при Гитлере. Партизанская традиция, однако! А их, традиции эти, соблюдать надо…