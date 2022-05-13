{ 13 мая 2022 }

Принуждение всего к миру

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Неожиданные последствия вызвала глобальная кампания Госдепартамента Соединённых Штатов по принуждению всего без исключения мира — хочет он того или нет, к присоединению к их санкциям и обструкции против России, а также информационные вбросы насчёт того, что НАТО должен быть не Североатлантическим, а глобальным альянсом. То есть на горизонте навис не только Большой Занудный Святоша — Моралист и Рэкетир в Одном Флаконе, но и Всемирный Жандарм. Исключительно знакомая ситуация, особенно в Африке, где и деколонизация-то в подавляющем большинстве стран недавно состоялась — 60 лет не прошло. Называй это хоть демократизацией, хоть новым империализмом, хоть вторым изданием дипломатии канонерок — не суть. Зато всем понятно, куда американцы клонят.

Соответственно, жать они жмут, давить давят и намекать намекают, а то и открытым текстом говорят, чего и от кого хотят, только толку от этого чрезвычайно мало, по крайней мере в Африке, Латинской Америке и Азии. Включая, между прочим, традиционных союзников и партнёров Соединённых Штатов и стран западного блока в целом. Так что, внезапно возникшая среди лидеров стран Африки идея возрождения Движения Неприсоединения имеет все шансы на успех. Благо, Путин ни от кого присоединяться к нам и к нему лично ни по какому поводу не просит — это только американцы ко всему миру как банный лист пристают. Ну, хоть будет основание у кучи стран их послать подальше в относительно вежливой форме, раз они никак успокоиться то ли не могут, то ли не хотят…

Исключительно заметно и показательно всё вышесказанное по ситуации с Мексикой, Турцией и монархиями Персидского залива. Мехико — не только сосед США, но и один из их крупнейших партнёров. Но мгновенное выделение Киеву $ 30 млрд. невесть на что, при том, что Мехико у Вашингтона который год не может $ 4 млрд. допроситься на самые необходимые для мексиканцев проекты, вызвало у руководства этой страны настоящий шок. Украина для них при этом — невесть что, расположенное невесть где, а они-то у США под боком. И вдруг такой плевок в лицо! Турция — вообще член НАТО. При этом американцы Эрдогана упорно хотят свергнуть и этого не скрывают. Ну, а арабам Америка с её играми с Ираном и криками о правах человека вообще давно поперёк горла. И не им одним.

В итоге расклад имеем следующий. Мир явно перестал быть однополярным и делится на три неравные по населению и числу стран части. В одной Соединённые Штаты и те, кого они в разной мере и по-разному, но достаточно устойчиво контролируют, не слишком заботясь об их интересах и уж, тем более, об их безопасности. В другой те, кого не контролируют, типа нас, Китая, Ирана или Белоруссии. В третьей все остальные, которых вполне может объединить в своей новой ипостаси реинкарнация Движения Неприсоединения. При этом, повторим и подчеркнём: неприсоединения именно к американцам. Мы или китайцы здесь выглядим куда приличнее: никого не напрягаем и даже с противником ведём себя максимально конвенционально, хотя и без малейшей взаимности…

Евгений Сатановский


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