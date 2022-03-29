Американцы перебрасывают к российским границам военных и технику, включая самолёты с оборудованием радиоэлектронной борьбы — «для укрепления восточного фланга НАТО». Говоря попросту — к большой европейской войне готовятся. А мы ведём не только военную операцию на Украине, в которую они нас буквально за уши втянули, использовав для этого украинское начальство: жадное, продажное, завистливое, хитрое, но на редкость тупое (такое тоже бывает в этом мире), но и, не пойми — не разбери зачем, переговоры с этой сволочью. То ли Абрамович попросил Зеленского, чтоб тот за невключение его в американский список санкций перед Байденом походатайствовал, то ли президент зачем-то Абрамовича по этой части напряг…

Казалось, что времена, когда придворные олигархи вершили большую политику, закончились вместе с Березовским, ан нет: продолжение следует. Те же тестикулы, вид в профиль. Хотя, конечно, по сравнению с Борисом Абрамовичем его старинный коллега и во многом прямой наследник целого ряда особо значимых активов, Роман Аркадьевич — душка. Хотя и не академик. Ну, не всем же быть такими великими комбинаторами, как покойный Березовский. Притом, что на всякого мудреца довольно простоты, что ему в Высоком суде города Лондона в своё время Абрамович доступно и продемонстрировал в ходе их знаменитой тяжбы, после которой, судя по всему, британцы и решили на всякий случай любые русские активы, к которым они только имеют доступ, с ходу замораживать. Целее будут.

При этом Украина для Романа Абрамовича явно место несчастливое. В своё время президент наш уже вспоминал с его подачи, при большом стечении публики, днепропетровского олигарха Коломойского — Беню-киллера, прославившегося тем, что мог виртуозно кинуть кого угодно, включая самых прошоренных отечественных кидал. Причём делал это так, что те были счастливы не только уйти живыми, но и руки-ноги в целости унести. А теперь Р. А., съездив в Киев, похоже, сильно отравился. Заметно по внешним признакам, да и у принимающей стороны кадровые потери из-за этого тоже есть. Так что «не ходите дети на Украину гулять» — плохо кончится. У Корнея Чуковского, правда, в знаменитом его стихотворении про Африку было написано, но какая в самом деле разница? Африка, Украина… Далёкие и до крайности опасные места. Население, правда, украинское — сплошь белые люди, а так — один в один…