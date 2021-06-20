{ 20 июня 2021 }

США выводят вооружения и военную технику из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Соединённые Штаты выводят часть своих вооружений и военной техники из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, в том числе противоракетные системы, самолёты и обслуживающий их личный состав. Для Ирана, против которого эти вооружения были развёрнуты, — отличная новость. Для его соседей не очень. Другое дело, что те же установки «Пэтриот», призванные защитить их от воздушных атак со стороны ИРИ и союзников Тегерана из числа региональных игроков — хоуситов Йемена и шиитских милиций Ирака, на практике не раз доказали, что особого толку от них нет. Та же Саудовская Аравия в этом убедилась, когда её аэропорты и нефтяные объекты подверглись обстрелам в недавнем прошлом. Сверхдорогая американская техника пропустила половину вражеских ракет. Увы.

С одной стороны, администрация Байдена твёрдо намерена вернуться к «ядерной сделке», которую в своё время заключила администрация Обамы. С учётом президентских выборов в Иране, на которых гарантированно одержит победу представитель консерваторов, и именно этот человек, кто бы он ни был, имеет наибольшие шансы стать преемником крайне престарелого рахбара Хаменеи, то есть возглавить Исламскую республику — демонстрируется явный шаг навстречу Тегерану. Тот, под давлением Дональда Трампа, и так слишком сблизился с Китаем. С другой — все союзники у Соединённых Штатов временные и поддержка их со стороны Вашингтона была, есть и будет чисто ситуативной. Понимать надо!

Нет, говорят и пишут в США по этому поводу совершенно другое. Наверное, многие, в том числе в самих Соединённых Штатах, даже уверены в нерушимости союзов с Америкой и обещаний Америки. Имеют право. Но… Как там у Данелии в «Кин-дза-дза!» было? «Кто же на Плюке правду думает»? Тот самый случай. Тем более, что основные проблемы с безопасностью после реализации принятого американцами решения, возникают у Саудовской Аравии и лично наследного принца Мухаммеда бин-Сальмана, которого в Вашингтоне считают, и вполне обоснованно, человеком Трампа. Ну, если саудовцы чем-то будут недовольны, могут у России по примеру Турции С-400 закупить. Они не член НАТО, как Анкара, им такого рода курбет с рук легко сойдёт. Да и Москва, скорее всего, МБС не откажет. Наоборот.

При этом, наиважнейшая для России тема, КУДА пойдёт выводимая американцами с Ближнего Востока техника. На территорию самих Соединённых Штатов — одно. В Азию, против Китая — другое. В Европу? Тут уже нам надо будет напрягаться. Поскольку разговоры о «стратегической стабильности» — вещь хорошая, но чисто теоретическая. А вот, что будет, под все эти сказки Америка ДЕЛАТЬ, пока совершенно неясно. Оптимисты, после встречи Путина и Байдена в Женеве, взахлёб рассуждают о проблесках новой зари в российско-американских отношениях. Автор к их числу не относится. Оно, может, и нехорошо, да как-то не приходилось ему наблюдать со времён Горбачёва от Вашингтона в отношении России ничего, что настраивало бы на позитивный лад. Ну, может, ещё придётся. Кто же против?

Евгений Сатановский


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