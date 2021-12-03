Выступление в Риге Генерального секретаря НАТО, в ходе которого он предметно обосновал, почему Россия не имеет права на собственную сферу влияния, которая заранее «вызывает настороженность в Брюсселе», подчеркнул, что все её соседи являются суверенными государствами (особенно Грузия и Украина) и сделал ещё массу ценных замечаний такого же характера, подчёркивающих, до какой степени у нашей страны нет никаких союзников, кроме её собственных вооружённых сил, заслуживает искренней благодарности со стороны всех, до кого уже дошло: враг давно уже на самом нашем пороге, вредит как может и дальше будет только хуже. Остаётся готовиться к большой войне, которая может разразиться в любой момент, вне зависимости от того, хотят её основные мировые игроки или нет.

Первой Мировой тоже никто не хотел. И Вьетнамская война началась практически случайно. Да и вводить войска в Афганистан и Ирак Соединённые Штаты не собирались. В итоге имеем то, что имеем. История не знает сослагательного наклонения, исправить в ней ничего нельзя, предотвратить — тоже, а насчёт «уроков истории» известно только, что единственный из них — это то, что из истории никто и никогда не извлекает никаких уроков. Что, собственно, Столтенберг в своём выступлении полностью и подтвердил. Сказав, что он не хотел бы возвращаться к тому миру, который был до распада СССР — миру с установившимися сферами влияния великих держав, он автоматически перевёл стрелки часов истории на тот период, когда эти сферы влияния только устанавливались. Ну, вольному воля…

Заклинания, насчёт того, что «Россия заплатит высокую экономическую, политическую и военную цену» за нарушение установленных ей извне правил игры хороши исключительно для внутреннего потребления в НАТО и для тех идиотов на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, кто смотрит в рот альянсу и всё ещё молится на Соединённые Штаты, так и не сделав никаких выводов из событий последних лет. Для российского руководства они никакой роли не играют. На большую часть населения производят такое же впечатление, как красная тряпка на быка. А то, что тех, кого они завораживают, пугают или заставляют всеми силами пытаться подчинить собственную страну внешнему диктату, ещё не трогают — исключительно особенность нашей истории.

Терпеливы мы на удивление. Особенно начальство. Население имеет гораздо более слабые нервы и готово было посворачивать очень и очень многим вчерашним кумирам шеи ещё после Крыма, когда те начали всех окружающих стыдить и чего-то по части Украины или Грузии с них требовать. Причём с тех пор как минимум украинское начальство в отношении России, русских и всего, что с общей историей, культурой и единым цивилизационным пространством было связано, такого наворотило, что спасти его может только чудо, но никак не НАТО. Ну, или естественная брезгливость и нежелание окунаться в украинское болото и снова его обустраивать и обихаживать, с учётом заранее понятного отсутствия в обратную сторону не только лояльности, но даже элементарной благодарности за всё сделанное. Такая то ли скотобаза, то ли свиноферма там в верхах сидит…