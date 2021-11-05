Взгляд на экономическую статистику

Смотришь на экономическую статистику — вполне себе официальную, открытую. Её на всех наших многочисленных форумах, где начальство судит да рядит, как бы в стране экономический прорыв какой организовать, обсуждают. Становится грустно. Смотришь на военно-политическую ситуацию — ещё грустнее. Демография? Врагам нашим такую демографию, как у нас сейчас. Быстрее передохнут. Здравоохранение? Не очень-то оно, говоря по чести, нас охраняет. Коронавирус это более, чем ясно демонстрирует. Что до кадровой политики, она такая, как есть и другой не будет. Что печальней печального. Но по двум показателям мы первые на планете: отток капиталов из страны и уровень экономического неравенства: куда выше, чем даже в Америке, не говоря обо всех остальных. А при этом деваться некуда…

Революция с переделом собственности? Было. Кроваво, жестоко и до крайности несправедливо. Еле-еле обратно выгребли, причём с такими человеческими потерями, что до сих пор икается. Причём ни к чему, кроме разрухи и изничтожения остатков кадровой базы она нигде не приводит и мы исключением не будем. Эволюция? Ну, гниём потихоньку, переходя из стагнации в рецессию и двигаясь по замкнутому кругу. А на высоких постах один высокопоставленный болван сменяет другого, и кто не самодуры, сатрапы и бурбоны, те откровенное жульё, ворьё и их шмары обоего пола. Ощущение тупика. Сами себе роем лабиринты, сами по ним бродим и сами из них пытаемся выбраться, тут же попадая в следующий, который уже готов и ждёт, когда в него вляпаются.

При этом особенно раздражает бесконечное ожидание того, что всё наконец-то как-нибудь устроится, притом, что ничего ни начальство не меняет (судя по всему, просто не может), ни само собой оно не устраивается и устроиться тоже не может — при таких-то кадрах! Но другой страны нет и другого начальства нет — любое следующее явно будет хуже нынешнего. Чёрт его знает, что делать в ситуации, когда вся как один оппозиция, точнее те, кто себя так называет, явственно гаже тех, кого они пытаются спихнуть. Причём пытаются до того неумело… И, главное, вся эта масса политических импотентов, ничего сама по себе не стоящая, до того своего несоответствия стране и стоящим перед ней задачам, не понимает… Плывёт г-вно по Енисею и плывёт, а ты его к власти допусти!

Остаётся, пожав плечами, жить и работать, стараясь не обращать ни на что окружающее внимание, пока напрямую не наезжают, а как наедут — неважно, откуда и кто именно, постараться отбиться. Ну, а если не удастся, тогда одна судьба: постараться перед наступлением неизбежного в любом случае конца, унести с собой побольше той сволочи, которая тебя притаптывает. А уж кто это будет — внутренние гады или внешние, кто сейчас знает, пока этот момент не настал? В принципе, нормально. Всегда так жили и, судя по всему, так и доживать будем. По русским народным пословицам. Оно, конечно, было бы хорошо, если б хоть что-то за пределами узкого своего круга — у каждого собственного, где-то были закон, порядок и справедливость, да явно не суждено. Ну, так тому и быть…