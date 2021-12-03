Министр иностранных дел Великобритании прокатилась на танке у российской границы

Министр иностранных дел Великобритании, Элизабет Трасс в Эстонии прокатилась на танке у российской границы. Интересно, танк эстонский с обычной скоростью шёл, или ме-е-едленно? До того она успела отметиться грозными предупреждениями в адрес России, насчёт того, чтоб наши даже не думали «вторгаться» на Украину, по поводу чего сейчас кто только из западных политиков нам лекции не читает… Уже даже начинает хотеться, после каждого идиотизма такого рода, куда-нибудь наконец вторгнуться, чтобы они впустую не выступали. Не на Украину, ладно, так хотя бы в ту же Великобританию. Можно? Про неё же нас никто, кажется, пока не предупреждал — специальных запретов нет. Хотя с точки зрения хавчика и внешности местных девушек Украина, конечно, у британцев сильно выигрывает.

С другой стороны, в Британии наши ещё никогда не воевали — едва ли не единственная такая страна осталась в Европе. Экзотика… Везде были, всех громили, а с англичанами только на своей территории сталкивались, когда они раз за разом на нас в союзе с кем-нибудь наезжали. То в Крыму, то в Архангельске, то на Камчатке, то на Каспии… Они к нам в основном с моря заходили, хотя в Средней Азии, через басмачей, пытались достать и по суше. Но их тоже понять можно: там Индия, Персия и аравийские монархии под боком. Империя у них уже разваливалась, а нервы-то не железные. Ну, судя по нынешней танковой прогулке их министра иностранных дел по Эстонии, они такими и остаются. Или, может, она нам таким странным образом на что-то пыталась намекнуть?

Внимательные и дотошные журналисты именно так этот вояж и восприняли, пытаясь расшифровать, что бы сие послание могло значить? И ведь не то, чтобы совсем зря стараются, но может быть всё проще и они зря сравнивают эту тётеньку с Маргарет Тэтчер, которая в 1986-м проехалась на танке во время визита в ФРГ? Та и в самом деле была «железной леди». Эта — из левой семьи, в юности боролась за ядерное разоружение, но ради карьеры сменила политическую ориентацию и ушла в консерваторы. Тэтчер на Фолклендах сильно наказала Аргентину. Трасс только болтает. Впрочем, если ей так нравится на танках кататься, приехала бы сразу в Россию! Парк «Патриот», полигон в Кубинке… На «Танковом биатлоне» её бы сам Шойгу с удовольствием на танке прокатил, причём на хорошем. Ну, а пока пускай по Эстонии катается. Чем бы дитя не тешилось…