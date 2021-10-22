Министр обороны Соединённых Штатов на Украине

Заехал на Украину целый министр обороны Соединённых Штатов, поговорить с местным начальством. Начальство украинское сразу мелко лицом своим засуетилось, хотя оно и так там суетливое, как мышь-норушка, пойманная в разгар попытки кражи сыра из мышеловки, выражая видом и фигурой, как счастливо видеть высокого гостя, и что-то своё обычное проблеяло, насчёт НАТО, в составе которого Украина была бы счастлива себя увидеть, и всего прочего, что они там обычно американцам говорят. Ну и, понятно, выкатило навстречу гостю целый новый букет политических терминов, которыми его полагало верным с идеологической точки зрения осчастливить. Называется это в Киеве всё теперь «антиоккупационный глоссарий». СНБО их его разработало.

К примеру, Великая Отечественная война теперь на Украине должна писаться с пометкой, что это идеологический штамп советских времён, а называть её надлежит исключительно советско-немецкой, или Второй мировой войной. Они ж День Победы перенесли с 9 на 8 мая, как на Западе? Перенесли. Ну, и всё остальное под это подгоняют, с учётом украинской специфики, насчёт бандеровцев и прочей сволочи, как национальных героев. Что вполне заслуживает увековечивания инициаторов и авторов всех этих новаций, а также политического руководства нынешней Украины, в отдельных поимённых списках и украшения ими после того, как там настанет «час Х» (а он настанет) главных проспектов столицы этой бывшей братской советской республики, города-героя Киев, аккуратно развешенными на его фонарях.

За что? Да, за шеи. Как гласила классическая формула британского судопроизводства, «высоко и коротко», чтобы особо ветер не телепал. Но это дело будущего, хотелось бы надеяться, не столь отдалённого. А пока что, принимали в Киеве целого министра обороны США, мужика дородного, цвета хорошо начищенной дорогой осенней обуви, как там по нынешним политкорректным временам и положено, очень похожего то ли на Фантомаса, то ли на знаменитого заирского диктатора Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга. Тот тоже был человек курпулентный и представительный, в хороших костюмах ходил, хотя, в отличие от Ллойда Остина на Украину не ездил и глупостей, вроде того, что войну на Донбассе развязала Россия, не говорил. Отчего и прожил достаточно долго, хотя власть в итоге потерял.

Ну, чего хотеть с американского министра обороны? Не Шойгу — в самом прямом и непосредственном смысле этого слова. Опять же, что ему пресс-секретарь написал для того, чтобы хозяевам потрафить, то он и озвучил. Что ему тот Донбасс, что Украина? Воевать он за них будет, что ли? В отличие от многих у нас, которые любому иностранному оккупанту готовы глотку перегрызть. А уж какого он цвета, неважно. Помнится, во французской армии в Крымскую войну зуавы были — примерно такого же колера. Их там в Крыму в основном и похоронили. Храбрые были ребята, да кого у нас этим можно было впечатлить! Так что параллели явно просматриваются, хотя в курсе ли этой исторической информации американский министр обороны, не скажем.

Уровень образования американского генералитета у нас часто преувеличивают. Голливуд снимает, форма красивая, орденских колодок, что у Брежнева на закате лет. А на самом деле такое «Упал, отжался»… Так что, сильно сказанными в Киеве глупостями генерал Остин наших мотивировал открыть коллекционирование американских скальпов, хотя сам этого наверняка и не понял. А с другой стороны, где сейчас ждут министра обороны США, куда ему с визитами ехать? В Иране и Афганистане точно не ждут. В Ираке и Египте не ждут. В Пакистане и Турции тем более. В Китай или во Вьетнам, что ли? В Ливию, или в Северную Корею? Ну, остались для него в числе важных «союзников» США для визитов Украина с Грузией, да ещё, вроде бы, он в Румынию намылился. Пускай поездит, повыступает пока…