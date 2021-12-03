Якутский киногод отметили и зрители

56 миллионов рублей составили в этом году киносборы фильмов, снятых в Якутии. Это уже солидно больше, чем в допандемийном 2019 (тогда было 44). Ничего странного — взрывной рост якутского кинематографа только у нас в канале отмечался уже дюжину раз, причем всегда с опорой на объективные данные.

За неполный год выпущено 12 кинокартин, и на «Российской креативной неделе — Сибирь» самым значимым событием назвали выход в общероссийский прокат исторической ленты «Тыгын Дархан», снятой к юбилею республики. В массовке принимали участие 10 тысяч местных жителей, бюджет составил 255 миллионов рублей, и да, мы умеем считать: даже это значительно больше общих сборов якутского кинематографа.

Но в том и нюанс: жалеть нужно деньги, прогоревшие в топке киноконвейера бесцельно. А когда средства идут на создание в регионе целой отрасли и выращивание поколения кинематографистов — тут и спрос совершенно иной. Лишь бы это вовремя не учуяли некоторые продюсеры, и мы не увидели вскоре на экране анонсов «Вратаря галактической республики» или «Якутской пленницы».